'У нас є прогрес': Трамп зробив цікаву заяву про припинення війни

За словами президента США, щотижня гинуть тисячі, і це треба зупинити.

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Як Трамп бачить шлях до миру/ Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скраншот з відео в YouTube, kremlin.ru

Що сказав Трамп:

США повинні діяти швидше для зупинки війни в Україні

Вашингтон спостерігає певні позитивні зрушення в цьому напрямку

Екс-президент США Дональд Трамп заявив, що американська влада докладає зусиль, щоб зупинити війну Росії проти України, і, за його словами, вже є певні позитивні зрушення в цьому напрямку.

"Ми прагнемо зупинити цю війну. Щотижня гине 2500 і більше молодих людей. І росіяни, і українці. Вони не американці, але вони люди. Ми намагаємося це зупинити", – заявив американський лідер в Х. відео дня

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Він висловив надію, що найближчим часом вдасться зупинити бойові дії. Крім того, Трамп вкотре підкреслив, що масштабного військового конфлікту в Україні могло б не бути, якби він залишався президентом США.

"Це так безглуздо і жахливо. Цього б ніколи не сталося, якби я був президентом. Але це сталося, і нам видали цю картку. І я думаю, ми це зупинимо. Нам треба діяти. Маємо це зробити. Треба рухатися швидше. Як і з заручниками... в нас є прогрес", – додав він, згадавши також ситуацію із заручниками, захопленими бойовиками ХАМАС.

Переговори США і Росії щодо завершення війни – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, за словами політолога Ігора Рейтеровича, президент США має певний головний страх. Зазначалося, що Дональд Трамп демонструє поблажливе ставлення до Володимира Путіна. Експерт пояснив причини такої прихильності з боку Трампа до російського лідера.

Водночас радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, коли президенту США увірветься терпець через РФ. За його словами, Путін змушує американського президента Трампа грати в російську гру. Але скоро Трамп зрозуміє, що його принижують.

Також політичний експерт Андрій Городницький зазначив, що США придумали, як добити режим РФ. У Росії вже багато компаній закрилися з мінусом, пояснює він.

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