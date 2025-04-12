Танки, БТР, десятки солдат в золу: ЗСУ 'стіною' дронів розгромили РФ на Донбасі

Російський штурм у Донецькій області захлинувся на старті.

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ЗСУ вдалось знищити ворога на Донбасі / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

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Завдяки ефективному використанню FPV-дронів атака РФ на Донбасі була відбита

Українські війська знищили значну кількість російської техніки та особового складу

На заході Донецької області чотири штурмові російські групи пішли в атаку одночасно, однак до українських позицій не дісталися, зазнавши нищівної поразки, пише Forbes.

У грудні 2024 року агресорам вдалось досягнути піррової перемоги - вони захопили Курахове. Однак через виснаження сил і нестачу бронетехніки далі просунутися ворогу ніяк не вдалося. Аж через чотири місяця, набравшись ресурсу, окупанти знову активізували наступ.

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"Ми… очікуємо, що російські наступальні дії розширяться на півдні найближчими місяцями", - заявив у четвер аналітик Татарігамі, засновник Ukrainian Frontelligence.

Курахове / Інфографіка: Главред

Сильна атака почалася у вівторок. Війська РФ в одну мить вдарили північніше Курахового та південніше Срібного.

"Протягом двох годин в район населеного пункту Богданівка з різних напрямків і в різний час вирушили чотири зведені групи: піхота, на баггі та мотоциклах, бронетехніка, БМП і танки", - повідомили в угрупованні ЗСУ "Хортиця".

Головною ціллю для захоплення стали Богданівка, Троїцьке та Горіхове. Однак ворога вдалося зупинити - українська оборона - 72-а механізована бригада, та морська піхота дронами спостереження зафіксували просування противника, після чого FPV-дрони завдали ударів.

До українських позицій штурмова група РФ не дійшла - атака дронів була настільки щільною, що вибухи одних апаратів провокували підрив сусідніх.

Як стверджує "Хортиця", знищено:

два танки;

два БТР;

чотири баггі;

чотири мотоцикли;

щонайменше 50 окупантів.

"Ситуація для українських військ залишається складною, а загальний баланс на користь Росії. Тим не менш, попри нещодавні спроби Росії зобразити становище України як жахливе, вони поки що не змогли отримати оперативну або стратегічну вигоду всередині України", - прокоментував Татарігамі.

Ситуація на фронті - що відомо

Главред з посиланням на ISW розповідав, які території Путін хоче "присвоїти". Раніше лідер Кремля навіть стверджував, що Миколаївська та Харківська області є "історично російськими землями".

Своєю чергою майор ЗСУ Володимир Омелян розкрив, як Володимир Путін хоче здійснити бліцкриг. За його словами, президент Росії сліпо вірить у можливість "останнього вирішального удару".

Окрім цього, військовий діяч Сергій Кривонос теж підтверджує, що РФ готує новий повномасштабний наступ. Для контрудару Україні потрібно будувати фортифікації і вести активну розвідку ворожих засобів ураження.

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