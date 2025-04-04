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РФ намагається виторгувати у Заходу заморожені активи: Зеленський розповів

Сергій Кущ
4 квітня 2025, 22:52
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Путін відправив парламентера у США.
РФ намагається виторгувати у Заходу заморожені активи: Зеленський розповів
РФ намагається виторгувати у Заходу заморожені активи / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Ви дізнаєтеся:

  • Росія дуже хоче повернути заморожені активи
  • Путін відправив парламентера до США

РФ намагається повернути свої активи обсягом 300 млрд доларів, які були заморожені на Заході після початку повномасштабного вторгнення.

Про це розповів на брифінгу президент України Володимир Зеленський, пише УНІАН.

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В українського лідера запитали, чи може країна-агресор виторгувати зняття санкцій в обмін на припинення вогню після візиту до Вашингтона кремлівського посланника Кирила Дмитрієва.

"Нам відомо, які додаткові причини - чому він у Сполучених Штатах. Крім цього, він був не тільки в Сполучених Штатах. Ми стежимо за переміщенням наших недругів. І головне питання - як вивести 300 мільярдів заморожених активів. Це їхнє головне питання", - наголосив Зеленський.

Водночас, як сказав президент, Україні відомо, що росіяни "готові і пропонують деяким країнам придбати різну продукцію, включно з високотехнологічною, на цю суму, якщо ці лідери їм дозволять вивести ці гроші на закупівлю товарів у цих країнах".

Крім того, йдеться про авіабудування західних партнерів.

"Але, слава богу, сьогодні ці гроші заморожені в Європі. І Європа не збирається їх віддавати росіянам. Це важливо", - підкреслив Зеленський.

Доля заморожених російських активів - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія висловила готовність дозволити використання заморожених у Європі активів на суму понад 300 мільярдів доларів для відновлення України після війни, але наполягає, щоб частина цих коштів була спрямована на окуповані нею території. Про це повідомляє Reuters.

Президент США Дональд Трамп демонструє впевненість у своїх переговорних можливостях щодо завершення війни в Україні. Водночас ЄС має свій вагомий інструмент впливу - заморожені російські активи на суму 200 мільярдів євро, що можуть суттєво змінити хід переговорів і посилити тиск на Москву. Про це пише Politico.

Деякі країни ЄС разом із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн виступають проти передачі Україні заморожених активів Росії. Як зазначає Politico, Європа може піти на арешт цих коштів, щоб забезпечити собі місце в переговорах між США і РФ. Серед країн, які виступають проти передачі активів Києву, називають Францію, Німеччину, Італію та Іспанію, а також самого президента Єврокомісії.

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