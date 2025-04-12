Йому було лишень 26: на F-16 під час виконання бойового завдання загинув герой

Усі обставини трагедії встановлюються міжвідомчою комісією - вона вже розпочала свою роботу.

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На літаку F-16 загинув 26-річний Павло Іванов / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Сьогодні, 12 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув Павло Іванов. За даними Повітряних Сил, йому було всього 26 років.

"Висловлюємо глибокі співчуття родині Павла. Він загинув у бою, боронячи рідну землю від окупантів... Українські пілоти працюють та максимумі людських і технічних можливостей щоразу ризикуючи своїм життям під час виконання бойових завдань. Павло був одним із них!", - написали в Повітряних Силах.

Як відомо, зараз пілоти F-16 кожного дня боронять нашу землю, виконуючи надскладні бойові завдання на різних напрямках. Герої здійснюють винищувальне прикриття авіаційних ударних груп та завдають ударів по ворожих об’єктах.

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Усі обставини трагедії встановлюються міжвідомчою комісією, яка вже розпочала свою роботу.

F-16 / Інфографіка: Главред

Війна в Україні забирає найкращих - останні новини

Як повідомляв Главред, 18 березня на фронті загинув Дмитро Бєндіков, випусковий редактор сайту TSN.ua. Герой ніс службу у Третій окремій штурмовій бригаді, загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині, звідки він сам родом.

Боронячи Україну на фронті, загинув також і український продюсер компанії Starlight Media - Юрій Кірпік. Він був відомий своєю роботою над серіалами "Джованні" (2019), "Будиночок на щастя" (2018), а також над проєктом "Зважені та щасливі", за який у 2012 році отримав престижну нагороду "Телетріумф".

Також, на превеликий жаль, на фронті загинув президент футбольного клубу. Героя не стало 12 січня в селищі Ямпіль Донецької області.

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Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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