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Йому було лишень 26: на F-16 під час виконання бойового завдання загинув герой

Даяна Швець
12 квітня 2025, 14:27
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Усі обставини трагедії встановлюються міжвідомчою комісією - вона вже розпочала свою роботу.
F-16, свеча скорби
На літаку F-16 загинув 26-річний Павло Іванов / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Сьогодні, 12 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув Павло Іванов. За даними Повітряних Сил, йому було всього 26 років.

"Висловлюємо глибокі співчуття родині Павла. Він загинув у бою, боронячи рідну землю від окупантів... Українські пілоти працюють та максимумі людських і технічних можливостей щоразу ризикуючи своїм життям під час виконання бойових завдань. Павло був одним із них!", - написали в Повітряних Силах.

Як відомо, зараз пілоти F-16 кожного дня боронять нашу землю, виконуючи надскладні бойові завдання на різних напрямках. Герої здійснюють винищувальне прикриття авіаційних ударних груп та завдають ударів по ворожих об’єктах.

відео дня

Усі обставини трагедії встановлюються міжвідомчою комісією, яка вже розпочала свою роботу.

Йому було лишень 26: на F-16 під час виконання бойового завдання загинув герой
F-16 / Інфографіка: Главред

Війна в Україні забирає найкращих - останні новини

Як повідомляв Главред, 18 березня на фронті загинув Дмитро Бєндіков, випусковий редактор сайту TSN.ua. Герой ніс службу у Третій окремій штурмовій бригаді, загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині, звідки він сам родом.

Боронячи Україну на фронті, загинув також і український продюсер компанії Starlight Media - Юрій Кірпік. Він був відомий своєю роботою над серіалами "Джованні" (2019), "Будиночок на щастя" (2018), а також над проєктом "Зважені та щасливі", за який у 2012 році отримав престижну нагороду "Телетріумф".

Також, на превеликий жаль, на фронті загинув президент футбольного клубу. Героя не стало 12 січня в селищі Ямпіль Донецької області.

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Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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