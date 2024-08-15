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Явне приниження Путіна: цікава заява Литви про операцію ЗСУ в Курську

Марія Николишин
15 серпня 2024, 10:45
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Зараз ЗСУ зайняли стільки території, скільки змогли взяти в тогорічному контрнаступі, каже Лаурінас Кащюнас.
Явне приниження Путіна: цікава заява Литви про операцію ЗСУ в Курську
У Литві заявили, що Україна принизила Путіна / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скріншот з відео, google.com.ua

Минулого тижня Україна почала операцію в Курській області РФ. Міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас вважає подібні дії ЗСУ показовим приниженням диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє LRT.

За його словами, українці "вирішили зіграти цікаво".

Він також зазначив, що вторгнення українських сил до Курської області – "це явне приниження Володимира Путіна".

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"Так звані оборонні лінії, судячи з усього, навіть не були спроєктовані, встановлені так, як вони повинні були бути. Зараз вони зайняли стільки території, скільки змогли взяти в тогорічному контрнаступі", – каже Лаурінас Кащюнас.

Очільник литовського оборонного відомства переконаний, що найголовнішим результатом операцій в Курській області стало підняття бойового духу українців та Сил оборони на тлі нещодавніх розмов про ймовірні "мирні перемовини" між Києвом та Москвою.

"Українці вирішили зіграти цікаво, вони зміцнюють свої позиції, і якщо їм вдасться зберегти контроль над цією територією або контроль над центрами певної території, це дуже сильно збільшує їхню переговорну силу", – припускає він.

Операція в Курській області РФ

6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.

Перші бої, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Операція в Курській області - що відомо

Нагадаємо, український військовий із позивним Томаш розповів, що під час заходу в Курську область українські бійці не зустріли великого опору, при цьому вони майже відразу вийшли на західну околицю міста Суджа.

Аналітик Conflict Intelligence Team Олексій Альшанський заявив, що терміни утримання територій у Курській області залежать від того, на які втрати готове піти українське командування і які сили задіє російське командування.

Політичний аналітик Юрій Федоров вважає, що найімовірніше ЗСУ спробують перерізати трасу Е38 "Рильськ-Курськ", якою росіяни перекидають підкріплення. І противник це теж знає - тому риє вздовж траси окопи, що ведуть просто до Курська.

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