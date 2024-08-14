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У наступу ЗСУ під Курськом намітилася логіка: куди йдуть війська

Яна Ставська
14 серпня 2024, 18:50
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Росіяни розуміють наміри української армії - і гарячково риють окопи.
У наступу ЗСУ під Курськом намітилася логіка: куди йдуть війська
Тривають бої в Курській області / Колаж: Главред, фото: 128 окрема гірничо-штурмова бригада, скрішот: відео

Більшість сіл Курської області, які перейшли під контроль ЗСУ, розміщені біля траси Е38 "Рильськ-Курськ", пише Радіо Свобода. Але росіяни все ще не мають у належній кількості резервів, щоб зупинити цей рух, поділився в ефірі політичний аналітик Юрій Федоров.

Федоров погоджується, що найімовірніше ЗСУ спробують перерізати цю трасу, якою росіяни перекидають підкріплення. І противник це теж знає - тому риє вздовж траси окопи, що ведуть просто до Курська.

"Якщо вдасться перерізати цю трасу - це буде дуже великий успіх. І з військової точки зору, і з політичної. Ця траса буде використовуватися російськими військовими, щоб перекидати підкріплення, переганяти бронетехніку. Рух у цьому напрямку є, і це важливо", - висловився Федоров.

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На думку аналітика, гарячкове риття росіянами окопів свідчить тільки про те, що перекинутих командуванням батальйонів не вистачає.

"Що стосується оборонних ліній, це ж не перше повідомлення. Такі лінії будуються і в районі Льгова, і поблизу Курчатового, і у напрямку до Курська. Це означає, що росіяни очікують армію ЗСУ десь у цих районах. Це означає, що резервів, які мали бути теоретично перекинуті в цей район, просто немає. Якісь окремі батальйони чи роти перекидаються з різних ділянок фронту - і з-під Вовчанська, і з-під Куп'янська, і з-під Запоріжжя. Але вирішити проблему вони не можуть", - упевнений експерт.

Федоров потім ще раз підкреслив, що Путін сподівається наявними силами якщо не витіснити ЗСУ за межі кордону РФ, то хоча б зупинити їхнє просування. Але це не виходить.

"Те, що резервів немає, підтверджується тим, що росіяни змушені перекидати по батальйону сили, які нашкрябують на різних ділянках фронту крім Донбасу", - додав Федоров.

Радіо Свобода

Інтернет-видання і радіостанція, що позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Її загальна аудиторія становить 35 млн слухачів. Робота українського відділу Радіо Свобода розпочалася у квітні 1954 року.

Бої в Курській області - головне про операцію ЗСУ в Росії

З початку операції в Курській області - станом на 14 серпня - ЗСУ просунулися на сотні квадратних кілометрів углиб Росії. Сьогодні вдень Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів уже про нові успіхи.

Як писав Главред, Україна формує в Курській області так звану буферну зону - для захисту українських прикордонних регіонів. У межах цієї зони перебуватимуть цивільні росіяни.

Полковник СБУ Роман Костенко підкреслив, що у Москви немає особливих резервів поза полем бою, щоб відбити удар по Курській області. Агресору доведеться або "знімати" підрозділи, які вже воюють, із передової, або залучати резерви, які мали посилити ділянки на Сході або Півдні України. В іншому разі Україну нічого не зупинить піти далі Курська.

Через відсутність вільних резервів російське командування посилює Курський напрямок також строковиками без будь-якого бойового досвіду. Крім того, є повідомлення про насильницьке перекидання відмовників з-під Петербурга.

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