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Ми стримувались занадто довго: генерал США про бої в Курській області

Степан Гафтко
15 серпня 2024, 01:05
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Американський генерал Бен Годжес заявив, що операція України в Курській області - це захисна реакція.
Ми стримувались занадто довго: генерал США про бої в Курській області
Бен Годжес заявив, що Україна має право атакувати Курщину / колаж: Главред, фото: УНІАН

Операція ЗСУ в Курській області показала, що не існує ніяких "червоних ліній" і те, що Путін міг лише шантажувати ядерними ударами, а насправді він може атакувати лише черговий супермаркет в Україні. Про це колишній командувач військ США в Європі Бен Годжес повідомив під час інтерв'ю DW.

"Це спростовує страх, що Путін піде на ескалацію і використає ядерну зброю. Найгірше, що він зробив, це обстріляв ракетами черговий супермаркет в Україні. Ми стримували себе занадто довго", – підкреслив Годжес.

На запитання журналістів про те, чи існують ще "горезвісні червоні лінії", генерал відповів, що він надіється, що більше таких обмежень немає.

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"Українці дали нам урок – навіть в умовах тотального поширення дронів можна готувати операції такого масштабу. Звичайно ж, головком [ЗС РФ] Герасимов і генштаб РФ проігнорували сигнали розвідки про те, що Україна збирається атакувати", – продовжив він.

Крім того, генерал підкреслив, що Україна не зацікавлена в тому, щоб захоплювати території Росії. Але, як сказав Годжес, через цю операцію ЗСУ змушують РФ переосмислити свої дії.

"Це класична робоча військова доктрина в дії – вибрати слушний момент, відволікти супротивника, полегшити тиск на решту своїх військ", – констатував Бен Годжес.

Хто такий Бен Ходжес

Фредерік Бенджамін Ходжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі.

Наразі він керує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики.

Бої в Курській області та реакція світу - останні новини

За словами головнокомандувача ЗСУ Сирського, українські війська і надалі продовжують штурмувати позиції росіян в Курській області і просуваються далі.

Нагадаємо, 14 серпня українські журналісти вперше потрапили в Курську область РФ, частина якої перебуває під контролем ЗСУ.

Також раніше військовий експерт Світан заявив, що Росія підтягнула свої резерви у Курську область, але це незначні сили, видно, що РФ не сприймає ситуацію в регіоні всерйоз.

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