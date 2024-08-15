Авангард іде вперед: ЗСУ надовго в Курській області – несподіваний прогноз

На території Курської області та в прикордонних районах Сумщини близько 10 тисяч бійців ЗСУ, впевнений Олексій Альшанський.

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Терміни утримання територій у Курській області залежать від того, на які втрати готове піти українське командування і які сили задіє російське командування, заявив аналітик Conflict Intelligence Team Олексій Альшанський.

Як підкреслив він у коментарі Сurrenttime, зараз на території Курської області та в прикордонних районах Сумської області України перебувають менше 10 тисяч бійців ЗСУ.

"Ми можемо сказати, що ситуація в Курській області набагато простіша, ніж була в Кринках, де розташовувався лівобережний плацдарм ЗСУ на березі Дніпра. І з Кринками їм вдавалося з постачанням через Дніпро триматися майже півроку. Тобто в цій ситуації, звісно, їм протистоятиме набагато більше угруповання військ з боку Росії. Але через більш вигідне положення логістики, я думаю, ЗСУ можуть утримувати території в Курській області місяці", - розповів експерт.

відео дня

Говорячи про кількість узятих під контроль ЗСУ населених пунктів у Курській області, співрозмовник уточнив, що контроль населеного пункту - це ситуація, коли армія не просто зайшла на територію цього населеного пункту, а й створила якийсь гарнізон, а також організувала контрольно-пропускний режим, комендантську службу.

"Без цього назвати це повноцінним контролем не можна. Судячи з відео, судячи з медіаданих, українська армія використовує тактику рейдів, тобто попереду основного угруповання сил розтікаються кілька малих мобільних груп, які сильно випереджають основне угруповання військ. Ми не можемо без додаткової інформації підтвердити контроль над більшою частиною території, яку Сирський відносить до контрольованої. Тільки якісь локальні пункти. Поточна ситуація в Курській області досить складна для аналізу за відкритими джерелами", - додав Альшанський.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Ситуація в Курській області - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що військову техніку ЗСУ помітили в ще одному районі Курської області. Українські війська наступали в районі міста Суджа вздовж автодороги 38К-004, а також на південь і північ від нього, а тепер їх помітили за 22 км на південний схід від Курської області, неподалік від села Гір'ї, де пролягає шлях із Суджі на слободу Біла - райцентр Біловського району.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що операція в Курській області змістила вектор так званого мирного плану Росії і ризикує перекреслити всю стратегію Росії із заморожування війни, розповів в інтерв'ю Суспільному болгарський журналіст видання The Insider Христо Грозєв. Грозєв переконаний, що бої за Курщину стануть серйозним важелем у майбутніх переговорах України та Росії.

Як повідомлялося раніше, заради захисту Курська РФ готова пожертвувати однією ділянкою фронту. Більш боєздатні передові частини можуть почати прибувати в Курську область лише через кілька днів, кажуть аналітики.

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