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Запобігання ядерній війні: лідери п'яти країн виступили проти гонки озброєнь

3 січня 2022, 15:35

Ядерна "п'ятірка" готова зберегти прихильність зобов'язанням за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

Ядерна зброя
Ядерна зброя / УДМ

Лідери країн так званої ядерної "п'ятірки" Росії, Китаю, США, Великобританії і Франції - виступили проти гонки озброєнь і закликали зробити все можливе, щоб запобігти ядерну війну в майбутньому.

Як зазначили представники п'яти держав, ядерна зброя повинна служити виключно оборонним цілям і бути спрямованою тільки на стримування агресії всіх гравців на міжнародній арені.

"Ми вважаємо, що подальше поширення таких озброєнь має бути попереджено... У ядерній війні не може бути переможців, і вона ніколи не повинна бути розв'язана", - йдеться в заяві на сайті Кремля.

Ядерна зброя

Повідомляється, що ядерна "п'ятірка" готова зберегти прихильність зобов'язанням за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

Крім того, вони запевнили, що надалі планують шукати дипломатичні способи для вирішення виникаючих конфліктів, вести конструктивний діалог один з одним і уникати військової конфронтації.

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Договір про ядерну зброю

Договір про нерозповсюдження ядерної зброї був укладений в 1968 році Комітетом з роззброєння ООН для того, щоб обмежити кількість країн, що володіють ядерною зброєю.

Учасники договору - майже всі держави світу, за винятком Ізраїлю, Індії, Пакистану, КНДР і Південного Судану.

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Нагадаємо, раніше в Білорусі заявили про готовність розмістити у себе ядерну зброю при загрозі з боку НАТО.

Там також вважають, що плацдарм проти Росії НАТО нібито створює в Україні.

А секретар РНБО говорить про те, що Україна повинна отримати компенсацію за відмову від ядерного статусу в Будапештському меморандумі.

За його словами, після відмови від ядерної зброї у 90-х роках Україна не отримала ніякої компенсації, заявив Секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов.

За його словами, Україну в цьому питанні просто "обдурили".

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