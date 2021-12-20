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"Будемо знати розташування" Зеленський оцінив загрозу перекидання ядерної зброї в Білорусь

20 грудня 2021, 14:50

Президент заявив про чергову інформаційну атаку з боку Росії.

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Зустріч Володимира Зеленського з Анджеєм Дудою та Гітанасом Наусєдою / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський, прокоментував заяву російської та білоруської сторін про можливість розміщення Росією ядерної зброї в РБ.

Як підкреслив він на брифінг за результатами саміту Люблінського трикутника Івано-Франківської області, такими речами "не можна гратися".

"Ми всі живі люди, але, мені здається, що будь-які залякування про міграцію ядерної зброї з Російської Федерації в різні куточки світу ми багато разів чули - про розміщення ядерної зброї і на тимчасово окупованій території Криму. Зараз ми чуємо інформацію і щодо Білорусі. Я вважаю, що такими речами не можна гратися", - заявив Зеленський.

Він додав, що для України "це досить звична ситуація чергової інформаційної атаки з боку Росії".

"Ми будемо точно знати, якщо так станеться, де розміщена частина ядерної зброї Російської Федерації", - уточнив він.

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Нагадаємо, раніше в Білорусі заявили про готовність розмістити у себе ядерна зброя при загрозі з боку НАТО.

Там також вважають, що плацдарм проти Росії НАТО нібито створює в Україні.

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