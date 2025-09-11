"Далекобійна" відповідь на обстріли: Україна отримає доступ до нових ракет

Нові боєприпаси забезпечать тисячі одиниць щорічно та підвищать точність ураження цілей на великій дальності.

https://glavred.net/war/dalnoboynyy-otvet-na-obstrely-ukraina-poluchit-dostup-k-novym-raketam-10697333.html Посилання скопійоване

Бойова частина ракети становить лише третину від загальної ваги снаряда/ колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Коротко:

Україна отримає крилаті ракети ERAM з дальністю понад 400 км

Планується випуск щонайменше 1000 боєприпасів на рік

Україна отримає нові крилаті ракети у рамках проєкту ERAM, який передбачає створення доступних за вартістю авіаційних боєприпасів з дальністю понад 400 кілометрів. Планується випуск щонайменше тисячі таких снарядів щороку.

Проєкт ERAM і технічні характеристики

Як розповів в етері телеканалу "Еспресо" військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков, проєкт ERAM стартував у липні 2024 року. Йдеться про авіабомбу вагою 227 кілограмів.

відео дня

"Дальність польоту такої крилатої ракети має становити понад 400 кілометрів. Водночас бойова частина не дорівнює всій масі у 227 кілограмів, адже значну вагу займають двигун, паливо, системи управління та інші компоненти", – зазначив Катков.

Він додав, що зазвичай у крилатих ракетах бойова частина становить приблизно третину від злітної маси. У випадку з цим боєприпасом це близько 70 кілограмів.

Конкурс і виробники

"Конкурс ERAM виграли дві компанії – Zone 5 Technologies і CoAspire. Вони розробили відповідно до заданих тактико-технічних вимог різні боєприпаси: Rusty Dagger у Zone 5 Technologies і RAACM у CoAspire. Мають однакові характеристики, оскільки створювалися під одне й те саме тактико-технічне завдання: загальна вага – 500 фунтів, дальність – понад 400 кілометрів, здатність працювати без GPS в умовах РЕБ", – повідомив головред Defense Express.

Терміни виробництва і передача перших зразків

Катков нагадав, що США вже дозволили продаж ракет Україні. Закупівлю здійснюватимуть європейські країни, проте угоду ще не оприлюднили.

"Оскільки перемогли дві компанії, залишається відкритим питання: вони разом виготовлятимуть тисячу одиниць на рік, чи по 500 кожна? Є інформація, що перші вироби з'являться вже в жовтні, але масове виробництво стартує лише у 2026 році. У жовтні буде передано лише незначну кількість, наразі триває малосерійне виробництво", – констатував Олег Катков.

ERAM / Инфографика: Главред

Військова допомога - новини за темою

Як повідомляв Главред, Державний департамент США схвалив контрактна постачання Україні авіаційних керованих боєприпасів ERAM і супутнього обладнання на загальну суму 825 мільйонів доларів.

Президент США Дональд Трамп має намір в односторонньому порядку переглянути 38-річний договір про контроль над озброєннями. Зокрема, це дасть змогу продавати іншим країнам сучасні дрони типу MQ-9 Reaper та інші передові моделі.

Бельгія може передати Україні винищувачі F-16 уже в найближчий місяць. Про це в Одесі під час брифінгу заявив міністр закордонних справ країни Максим Прево.

Читайте також:

Про персону: Олег Катков Олег Катков - експерт з озброєнь, головний редактор програм інформаційно-консалтингового агентства Defense Express. Працює в агентстві з 2019 року. Сфера інтересів: огляд і аналіз озброєнь, а також військово-промислових аспектів, пов'язаних із повномасштабною війною Росії проти України. Раніше був керівником пресслужби найбільшого оборонного конгломерату України і працював як журналіст у провідних ЗМІ, в яких висвітлював теми війни та оборонно-промислового комплексу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред