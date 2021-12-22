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Ультиматум Путіна НАТО і загроза ядерного удару: у Раді назвали причину атаки Росії

22 грудня 2021, 19:58

На думку Стефанчука, так званий ультиматум Путіна США і НАТО натякає, що Росія не виключатиме можливості ядерного удару по українській території.

Стефанчук
Руслан Стефанчук / УНІАН

Росія може загрожувати Україні ядерним ударом. Через це зараз все людство зіткнулося з найбільшим викликом з часів Другої світової війни.

Про це заявив у ході виступу на конференції послів України Дипломатія 30. Стратегія сильної держави голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

На його думку, так званий ультиматум Путіна США і НАТО натякає на те, що якщо Україна продовжить свій нинішній курс геополітичного розвитку, то Росія не виключатиме можливості ядерного удару по українській території.

"Це виклик Україні і військова агресія, розв'язана проти неї Росією... український народ знає, як захистити свої демократичні цінності", - сказав Стефанчук.

При цьому він нагадав, що після розвалу СРСР Україна володіла одним з найбільших ядерних арсеналів у світі. Однак, вона відмовилася від нього і стала без'ядерною державою, керуючись запевненнями країн-учасників Будапештського меморандуму, однією з яких є РФ. На ділі ж ми бачимо, як Росія скористалася цим і порушила взяті на себе зобов'язання.

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"Сьогодні Російська Федерація, яка, нагадаю, стала гарантом ядерного роззброєння, натякає, що якщо ми продовжимо свій демократичний розвиток, то вона може завдати по нас навіть ядерний удар. Жодні дані нам у 1996 році гарантії (за Будапештським меморандумом) не працюють. Ми залишилися практично беззахисними перед ядерною загрозою. Зобов'язання з меморандуму утримуватися від загрози використання сили проти територіальної цілісності України вже було порушено Росією в 2014 році і знову порушується в 2021 році", – резюмував Стефанчук.

Заява Росії і загрози НАТО

МЗС РФ 17 грудня опублікував два документи, які Москва вважає основоположними для вирішення напруженості між Росією і Заходом. Йдеться про проект угоди Москви і Вашингтона про гарантії безпеки і проект договору про заходи забезпечення безпеки, США Росії та НАТО. Тепер росіяни пропонують американцям обговорити дані ініціативи.

Росія вимагає гарантій про невступ України в НАТО і нерозширення Альянсу на схід. Також росіяни наполягають на домовленостях, згідно з якими Москва і Вашингтон не повинні використовувати території інших країн для нападу один на одного.

В НАТО зробили заяву про те, що в процесі обговорення європейської безпеки повинні враховуватися і побоювання Альянсу з приводу політики Росії. Питання безпеки слід обговорювати і з країнами-партнерами, серед яких Україна. До початку такого діалогу Москва повинна домогтися прогресу у врегулюванні конфлікту з Києвом.

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