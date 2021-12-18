У Лукашенка заявили про "плацдарм НАТО" в Україні та пригрозили "ядерною палицею"

Олександр Лукашенко / president.gov.by

Білорусь готова розмістити у себе ядерну зброю при загрозі з боку НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Республіки Володимир Макей в інтерв'ю телеканалу RT Arabic, повідомляє БелТА.

"Ми розглядаємо можливість розміщення на території Білорусі ядерного озброєння — це одна з можливих відповідей на майбутні можливі дії з боку Північноатлантичного альянсу на території Польщі", - пояснив міністр.

Глава МЗС також зазначив, що певний плацдарм проти Росії НАТО зараз створює і в Україні.

"Ми бачимо, що чисельність військовослужбовців США і НАТО, які перебувають на території України, зростає", - сказав він.

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Міністр додав, що те, що відбувається в Україні використовується керівництвом Північноатлантичного альянсу для нарощування можливостей в регіоні.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко заявив, що у разі зовнішньої агресії Білорусь піде на ще більше зближення з Росією, дві країни стануть однією військовою базою.

Також раніше Лукашенко назвав "вигадкою заходу" приєднання республіки до Росії і заявив, що в рамках двох держав вони створять союз, який стане значно сильнішим унітарного. На західному напрямку Мінськ і Москва створили єдину армію, а в разі конфлікту Білоруська держава підтримає вся західна частина російських військ.

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