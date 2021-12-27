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Новий статус щодо ядерної зброї і "обнулення" Лукашенка: з'явився новий проект Конституції Білорусі

27 грудня 2021, 18:31

Республіка Білорусь більше не буде нейтральною державою.

Олександр Лукашенко
Лукашенко отримає довічний імунітет і "обнулення" президентських термінів / Reuters

До Конституції Білорусі мають намір внести зміни, які передбачають ліквідацію нейтралітету держави та її статусу як без'ядерної зони. При цьому Мінськ обіцяє не застосовувати військову агресію щодо інших країн. Про це йдеться в проекті конституційних змін республіки.

У опублікованому державним агентством Белта документі йдеться про те, що зі статті 18 Конституції Білорусі збираються виключити фразу: "Республіка Білорусь має на меті зробити свою територію без'ядерною зоною, а державу – нейтральною".

читайте такожЛукашенко визнав Крим російським і анонсував поїздку на півострівНатомість там пропонують додати іншу фразу: "Республіка Білорусь виключає військову агресію зі своєї території по відношенню до інших держав".

Конституційна реформа у Білорусі

Референдум щодо ухвалення нової Конституції Білорусі збираються провести в лютому 2022 року. Втім, конкретної дати проведення заходу наразі немає. Проект змін опублікували 27 грудня.

Згідно з новою редакцією проекту Основного закону країни, повноваження президента повинні скоротитися. Всебілоруські народні збори, які раніше були декларативним дорадчим органом, відтепер можуть отримати більше повноважень, ніж парламент країни.

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Дострокові вибори у республіці

Пункту про дострокові вибори президента Білорусі у документі немає. Виборчий процес до парламенту має відбутися у визначені законодавством терміни.

"Обнулення" термінів Лукашенка

За новою Конституцією президент Білорусі зможе перебувати на своїй посаді максимум два терміни. Втім, існує норма, яка дозволяє припустити "обнулення" попередніх термінів чинного глави держави Олександра Лукашенка.

Бонуси для Лукашенка

Якщо Олександр Лукашенко зважиться на передачу влади, то проектом змін для нього передбачена низка привілеїв. Серед них довічний статус делегата Всебілоруських народних зборів, недоторканність і заборона на притягнення його до відповідальності за дії, які були здійснені на посаді президента.

Ядерна зброя у Білорусі

Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що якщо ядерна зброя США буде розміщена у Польщі, то він проведе перемовини з главою РФ Володимиром Путіним щодо повернення ядерної зброї до Білорусі.

Глава МЗС Республіки Володимир Макей заявляв, що Мінськ вивчає можливість розміщення на території Білорусі ядерної зброї у відповідь на "майбутні можливі дії Північноатлантичного альянсу на території Польщі".

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав, що слова Лукашенка про можливу появу російської ядерної зброї у Білорусі є "серйозним застереженням" Заходу.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що якщо ядерна зброя РФ опиниться у Білорусі, у Києві точно знатимуть, де конкретно вона знаходиться.

viber
ядерна зброя Конституція новини Білорусі
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