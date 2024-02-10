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"Я прошу вибачення": президент Угорщини пішла у відставку на тлі гучного скандалу

Руслана Заклінська
10 лютого 2024, 22:06
Рішення Каталін Новак про помилування засудженого викликало суспільний резонанс, в Угорщині пройшла акція протесту з вимогою відставки президента.
'Я прошу вибачення': президент Угорщини пішла у відставку на тлі гучного скандалу
Президент Угорщини Каталін Новак оголосила про свою відставку / Колаж: Главред, Tomas Tkacik/SOPA

У суботу, 10 лютого, президент Угорщини Каталін Новак оголосила про свою відставку. Таке рішення жінка прийняла у зв'язку з великим суспільним резонансом, спровокованим її рішенням про помилування засудженого у справі про педофілію. Про це повідомило угорське видання Index.

"Я прошу вибачення у тих, кого я образила, і у всіх жертв, які могли відчути, що я не за них заступаюся. Сьогодні я востаннє звертаюся до вас як глава держави, я подаю у відставку з поста президента", - сказала Новак у своєму відеозверненні.

Напередодні в Будапешті пройшла акція протесту, понад 1000 учасників якої вмагали відставки президентки. Рішення про помилування близько 20 людей було ухвалене ще у квітні 2023 року під час візиту Папи Римського. Серед осіб, яких помилували, був заступник директора дитячого будинку, який допомагав колишньому директору приховувати сексуальне насильство над дітьми протягом 12 років - з 2004 по 2016 рік.

відео дня

Це викликало широкий обговорення та засудження з боку громадськості та політиків. Угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що "для злочинців-педофілів не може бути помилування".

Перед своєю відставкою Каталін Новак визнала свою помилку. Вона також закликала свого наступника уникати схожих помилок та мати мужність їх визнати.

"Рішення про помилування і відсутність обґрунтування могли викликати сумніви. Тут немає і не може бути сумнівів. Я б ніколи не помилувала нікого, хто жорстоко поводиться з дітьми. Захист дітей - це наш спільний обов'язок", - сказала жінка.

Нового президента Угорщини обере парламент країни. На це в урядовців є 30 днів з моменту припинення повноважень Новак.

Відносини України та Угорщини

Нагадаємо, Новак проводила більш дружню політику щодо України, ніж угорський уряд. Вона засудила російську агресію проти України. Нещодавно лідер угорської ультраправої партії Mi Hazank Ласло Тороцкоі заявив, що його партія має намір окупувати Закарпаття, якщо Україна "впаде". Він заявив це під час виступу, де звинувачував американців, включаючи Сороса, у війні в Україні.

Також Угорщина постійно блокувала рішення ЄС про надання допомоги Україні. Тому Євросоюз готував план економічних санкцій проти Угорщини за невиконання умов надання допомоги Україні. Таке рішення спонукало Угорщину піти на компроміс щодо допомоги.

Крім цього, 29 січня в Ужгороді відбулася зустріч між Кулебою, Єрмаком та міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто. Після зустрічі Сіярто Заявив, що Угорщина визнає та поважає територіальну цілісність України. Основною темою переговорів стали права угорської нацменшини в Україні, Угорщина представила перелік пунктів для змін в законах та актах України.

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Новак Угорщина Віктор Орбан новини Угорщини
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