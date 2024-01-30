'В угорців є недовіра до нас': Кулеба розкрив деталі зустрічі із Сіярто

Угорська сторона підготувала перелік з 11 пунктів стосовно прав угорської нацменшини, які потрібно змінити в українських законах та підзаконних актах.

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Кулеба з Сійярто обговорили "побоювання щодо намірів один одного" / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео ОП

У понеділок, 29 січня, в Ужгороді відбулася зустріч між очільником МЗС України Дмитром Кулебою, керівником ОП Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто. Угорщина заявила, що визнає та поважає територіальну цілісність України після переговорів. Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Укрінформу".

"Ми відверто проговорили про побоювання щодо намірів один одного. Пояснили один одному все. В угорців є недовіра до нас, у нас є недовіра до них – в силу різних обставин, це зрозуміло. І те, що ми сьогодні на трьох все це проговорили, я вважаю, що це дуже важливо", - зазначив глава українського МЗС.

В ході переговорів між очільниками МЗС обговорювалаля логіка дій президента Росії Володимира Путіна, а також майбутня зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та президента України Володимира Зеленського. Важливою темою обговорення були права угорської нацменшини в Україні. Зокрема угорська сторона підготувала перелік з 11 пунктів, які потрібно змінити в українських законах та підзаконних актах. Кулеба підкреслив, що важливо говорити з угорцями, щоб зняти недовіру між країнами.

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"У більшості з них (перелік із 11 пунктів, які треба змінити в українських законах - ред.) – дуже специфічні освітянські речі, в основі багатьох з яких не стільки фундаментальні перешкоди, скільки недовіра до України через те, що вони вважають несправедливими діями стосовно угорської меншини. Мій досвід каже, що з угорцями треба говорити. В тому числі – щоб знімати недовіру, бо тоді стає зрозуміло, що перешкод набагато менше, ніж здавалося. Власне, з цією метою і створена спеціальна комісія, яка ретельно розбереться у всіх занепокоєннях", - сказав Кулеба.

Глава МЗС України також додав, що Сійярто, зі свого боку, пояснював, чому угорці зустрічаються з росіянами і як вони бачать шлях до миру.

Приїзд Сіярто в Україну

Нагадаємо, 29 січня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прибув до Ужгорода. Там він зустрівся з очільником МЗС України Дмитром Кулебою та керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. На зустрічі Сіярто заявив, що Угорщина хоче "повернути права своїй національній меншині, якими вона користувалася до 2015 року".

Напередодні лідер угорської ультраправої партії Mi Hazank Ласло Тороцкоі відкрито заявив про намір окупувати Закарпаття, якщо Україна "впаде". Він звинуватив США й Сороса у війні в Україні та висловив намір "претендувати на Закарпаття", якщо державність України буде під загрозою.

Крім цього, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на зазіхання лідера угорської ультраправої Mi Hazank Ласло Тороцкоі на Закарпаття. На прес-конференції в Ужгороді 29 січня він подякував угорському колезі Петеру Сійярто за підтримку територіальної цілісності України та згадав про вчорашні погрози з боку Тороцкоі, наголошуючи, що такі політики "обламають зуби".

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