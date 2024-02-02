"Нехай не розказують мені!": Орбан гнівно огризнувся до України

Прем'єр-міністра Угорщини розлютило, що очільник українського МЗС заперечив, що він - "проросійський" політик.

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Орбан по-хамськи відреагував на заяву українського міністра / Коллаж: Главред, фото: Вікіпедія

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан гостро відреагував на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби. Останній днями заявив, що не вважає угорського прем'єра та голову МЗС Петера Сійярто проросійськими політиками. Вони – проугорські, сказав український міністр.

Орбан в ефірі радіо Kossuth гнівно сказав, що його "не цікавить" думка української влади, пише Telex.

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"Мені байдуже, що вони про це думають. Країна не може опуститися до такого рівня, що хтось інший розповідає про прем’єр-міністра та міністра закордонних справ Угорщини, що це таке?", - обурився Орбан.

"Щодо тисячолітньої угорської держави, то нехай мені сусідні слов’яни не розказують, хто ми. (...) Можливо, вони мали на увазі це як дружній жест, але країна, яка поважає себе, не може цього сказати", - заявив Орбан.

Що саме розлютило Орбана

Міністр Кулеба днями заявив, що вважає Орбана і Сійярто "проугорськими" політиками.

"Якби це підтвердилося (що вони проросійські. - ред.), це означало б великі проблеми як для ЄС, так і для Угорщини. Але я думаю, що вони проугорські. Якби вони були проросійськими, то Петер на нинішній зустрічі не заявив би, що поважає територіальну цілісність і суверенітет України", - пояснив він свою думку.

Заява прозвучала на тлі підготовки саміту ЄС, на якому вирішувалося питання виділення Україні 50 млрд євро допомоги. Рішення до останнього ветувала Угорщина, виставляючи власні умови, але в підсумку його таки вдалося ухвалити.

Після його ухвалення Віктор Орбан заявив, що "місію" його уряду нібито "виконано". У соцмережі Х Орбан запишався, що кошти Угорщини нібито "не потраплять в Україну" і у Будапешта є "механізм контролю наприкінці першого та другого року".

"Наша позиція щодо війни в Україні залишається незмінною: нам потрібне припинення вогню та мирні переговори", - написав він.

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