В Угорщині відкрито заявили про наміри захопити Закарпаття

Лідер угорської ультраправої партії Mi Hazank Ласло Тороцкоі відкрито заявив про наміри окупувати Закарпаття, якщо Україна "впаде".
Слова Тороцкоі цитує Index. У своєму виступі він згадав боротьбу з "глобалістами", Сороса й інвестиційний фон BlackRock, який нібито купив Україну.
У війні в Україні Тороцкоі звинуватив не Росію, яка напала і вчиняє агресію проти українців, а американців й Сороса.
Угорський політик сказав, що "цей тиск (США) призвів до війни в Україні", а саме до такої, яка знищить Європу та розвалить економіку континенту, а "Україну купив BlackRock", цитує Index.
Урешті Тороцкоі підсумував, як бачить завершення війни в Україні: "негайне припинення вогню, мир і врегулювання шляхом переговорів".
Він також заявив, що якщо державність України впаде, його партія "претендує на Закарпаття".
Слова Тороцкоі - не випадковість
Територіальні претензії щодо Закарпаття у випадку перемоги Росії у війні з Україною раніше висловлював, щоправда не так прямо, міністр закордонних справ країни Петер Сіярто. В інтервʼю тому ж Index Сіярто називав це "захистом угорської меншини".
"У нашій країні також були підготовлені сценарії надзвичайного стану. Виведення угорських військових з охорони кордону частково пов'язане з цим", - казав очільник угорського МЗС ще у липні 2022 року.
А ще в 2020 році зʼявлялась інформація про переговори угорського премʼєра Віктора Орбана з Кремлем щодо окупації Закарпаття.
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