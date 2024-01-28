В Угорщині відкрито заявили про наміри захопити Закарпаття

Про загарбання Закарпаття свого часу натякав й міністр закордонних справ Петер Сіярто.

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Угорщина претендує на Закарпаття / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, УНІАН

Лідер угорської ультраправої партії Mi Hazank Ласло Тороцкоі відкрито заявив про наміри окупувати Закарпаття, якщо Україна "впаде".

Слова Тороцкоі цитує Index. У своєму виступі він згадав боротьбу з "глобалістами", Сороса й інвестиційний фон BlackRock, який нібито купив Україну.

У війні в Україні Тороцкоі звинуватив не Росію, яка напала і вчиняє агресію проти українців, а американців й Сороса.

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Угорський політик сказав, що "цей тиск (США) призвів до війни в Україні", а саме до такої, яка знищить Європу та розвалить економіку континенту, а "Україну купив BlackRock", цитує Index.

Урешті Тороцкоі підсумував, як бачить завершення війни в Україні: "негайне припинення вогню, мир і врегулювання шляхом переговорів".

Він також заявив, що якщо державність України впаде, його партія "претендує на Закарпаття".

Слова Тороцкоі - не випадковість

Територіальні претензії щодо Закарпаття у випадку перемоги Росії у війні з Україною раніше висловлював, щоправда не так прямо, міністр закордонних справ країни Петер Сіярто. В інтервʼю тому ж Index Сіярто називав це "захистом угорської меншини".

"У нашій країні також були підготовлені сценарії надзвичайного стану. Виведення угорських військових з охорони кордону частково пов'язане з цим", - казав очільник угорського МЗС ще у липні 2022 року.

А ще в 2020 році зʼявлялась інформація про переговори угорського премʼєра Віктора Орбана з Кремлем щодо окупації Закарпаття.

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