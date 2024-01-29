ЄС вдарить по економіці Угорщини, якщо Орбан накладе вето на допомогу Україні - FT

Під тиском Євросоюзу Угорщина погодилася на компроміс щодо питання допомоги Україні.

https://glavred.net/world/es-udarit-po-ekonomike-vengrii-esli-orban-nalozhit-veto-na-pomoshch-ukraine-ft-10536947.html Посилання скопійоване

ЄС розробляє план підриву економіки Угорщини - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот, pixabay.com

Євросоюз підготував план економічних санкцій проти Угорщини, якщо вона не погодиться з наданням допомоги Україні. Про це повідомляє британська газета Financial Times з посиланням на внутрішній документ ЄС.

ЄС попередив Угорщину, що якщо вона не зніме вето з допомоги Україні на саміті 1 лютого, інші країни ЄС публічно заявлять, що вони не надаватимуть Угорщині фінансову допомогу, що має "налякати ринки". Це може призвести до того, що інвестори будуть менш зацікавлені вкладати гроші в Угорщину, що може призвести до падіння курсу угорського форинта.

У підсумку це може призвести до економічних проблем в Угорщині, таких як втрата робочих місць і уповільнення економічного зростання.

відео дня

Під тиском ЄС Угорщина погодилася на компроміс щодо питання допомоги Україні. Міністр у справах ЄС Янош Бока заявив, що Угорщина готова підтримати план допомоги Україні на 50 млрд євро, але при цьому вимагає, щоб у неї було щорічне право вето на виплати.

Інші країни ЄС відкинули цю пропозицію, побоюючись, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан використовуватиме її для того, щоб блокувати виплати щороку і домагатися подальших поступок. Однак один із дипломатів заявив, що в Орбана немає можливості накласти вето на фінансування.

Деякі країни ЄС розглядали можливість застосування статті 7 Договору про Європейський Союз, яка дає змогу ЄС позбавити державу-члена права голосу або заблокувати її фінансування. Однак інші країни відкинули цю ідею, оскільки вона вимагає одностайної підтримки, а багато країн не хочуть запроваджувати такі серйозні санкції проти Угорщини.

Бока заявив, що важливо зберегти єдність ЄС. Він підкреслив, що Угорщина готова йти на компроміси, але лише в тому разі, якщо вони не зачіпають її життєво важливі інтереси.

Якщо компромісів не буде досягнуто, Угорщина віддасть перевагу своїй початковій пропозиції про окремий фонд для України поза бюджетом ЄС.

Зазначається також, що Європейський союз стурбований економічною вразливістю Угорщини. Угорська економіка характеризується високим державним дефіцитом, високою інфляцією, слабкою валютою та високим рівнем платежів з обслуговування боргу. Крім того, угорська економіка багато в чому залежить від зарубіжного фінансування, зокрема від фінансування з боку ЄС.

Як повідомляв Главред, раніше ЗМІ писали, що лідери Європейського Союзу можуть ухвалити рішення про виключення глави уряду Угорщини Віктора Орбана з процесу голосування в блоці, якщо він і надалі заважатиме голосуванню за виділення Україні допомоги в розмірі 50 мільярдів євро. Це може стати прецедентом та історичним рішенням.

Також повідомлялося, що Україна готується до візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Його приїзд стане першим майже через п'ятнадцять років. Про це в Брюсселі заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.