Підірвані вертольоти застосовували у війні з Україною: деталі удару ГУР по цілях у РФ

Два борти РФ були атаковані на території російського центру вертольотобудування.

https://glavred.net/world/vzorvannye-vertolety-primenyali-v-voyne-s-ukrainoy-detali-udara-gur-po-celyam-v-rf-10583918.html Посилання скопійоване

У ГУР розповіли про удари по цілях у РФ / Колаж: Главред, Фото: ГУР, скріншот

У Головному управлінні розвідки Міноборони розповіли подробиці удару по військових цілях на території країни-агресора РФ.

Уточнюється, що 24 липня на аеродромі "Кряж" у місті Самара згорів військовий багатоцільовий вертоліт Мі-8.

"А кількома днями раніше, 21 липня 2024 року, в населеному пункті Томіліно під Москвою вогневого ураження зазнали ще два гелікоптери держави-агресора - ударний Мі-28 і багатоцільовий Ка-226", - розповіли військові розвідники.

відео дня

Вони уточнюють, що два борти РФ були розташовані на території російського центру вертольотобудування "Міль і Камов".

"Це військове авіаційне підприємство держави-агресора займається розробкою, виробництвом і ремонтом вертольотів", - пояснили в ГУР.

При цьому також уточнюється, що в структурі центру діють два конструкторські бюро, дослідне виробництво, експериментально-дослідний комплекс і випробувальний центр, а знищені й уражені російські вертольоти агресор використовував у війні проти України.

Успішні операції ГУР На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції. У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти. 8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.

Дивіться відео - у РФ завдано удару по військових вертольотах:

/ Скріншот

Удари по цілях у РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що ГУР вдалося вразити одразу кілька цілей у РФ. У суботу, 27 липня, дрони української розвідки вразили ворожий дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносій ТУ-22М3 на аеродромі "Оленя". Про це повідомив співрозмовник УП у ГУР МОУ.

Джерело в українській розвідці повідомляє, що 24 липня також унаслідок диверсії знищено багатоцільовий вертоліт Мі-8 на території аеродрому Міністерства оборони РФ "Кряж" у Самарі.

Нагадаємо, захисники України в ніч на 26 липня завдали удару по аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму. У Генштабі Збройних сил України зазначили, що це один з аеродромів, які країна-агресорка Росія використовує для контролю повітряного простору і нанесення ударів по території України.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 22 липня поблизу військового аеродрому в місті Морозовськ Ростовської області також прогриміли потужні вибухи. Місцеві жителі писали, що дрон влучив у цистерну.

/ Главред

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред