Дрон атакував військовий аеродром у Ростовській області РФ: що відомо

У ніч на 22 липня поблизу військового аеродрому в місті Морозовськ Ростовської області прогриміли потужні вибухи. Після атаки дронів над містом здійнявся дим.
Як пише Telegram-канал Astra, вночі в Ростовській області лунали сирени. Окупанти оголосили тривогу через загрозу БпЛА. Згодом у Мережі почали з'являтися повідомлення про потужні вибухи в Морозовську.
На одному з відео після "прильоту" видно, як здіймається густий стовп диму.
Місцеві жителі пишуть, що дрон влучив у цистерну.
Губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що над областю нібито знищено 47 безпілотників. Про влучання в повідомленні не йшлося.
"Сьогодні вночі на півночі Ростовської області силами ППО придушено і знищено 47 БПЛА. Внаслідок падіння уламків ніхто не постраждав", - написав Голубєв.
"На кількох ділянках сталося загоряння сухої рослинності, усі ландшафтні пожежі були оперативно загашені черговими розрахунками", - додав він.
Дивіться відео - Дрони атакували військовий аеродром у Ростовській області:
Атаки дронів по Росії
У ніч на 22 липня в російському Туапсе прогриміло кілька гучних вибухів. Як пишуть росЗМІ, місцевий НПЗ атакували дрони. Працювали сили ППО.
Місцеві жителі повідомили, що вибухи в стороні місцевої нафтобази почали лунати приблизно о 3:30.
Загалом було чутно близько 5 гучних вибухів. До цього очевидці повідомляли про характерні звуки прольоту БПЛА.
У ніч на 13 липня в Ростовській області країни-агресора РФ прогриміли вибухи. Безпілотники атакували нафтобазу в Цимлянському районі, унаслідок чого виникла пожежа.
6 липня стало відомо про атаку на нафтобази окупантів у Краснодарському краї. Атаку здійснили на нафтобазу "Лукойл-Південьнафтопродукт" біля станиці Павловська Краснодарського краю. Також дрони влучили по території нафтобази "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" у станиці Ленінградська.
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