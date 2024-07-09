Удари по військовому аеродрому, підстанціях і нафтобазі РФ: деталі атаки СБУ і ГУР

СБУ разом із ГУР та іншими Силами оборони продовжують завдавати ударів по військових об'єктах РФ.

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СБУ та ГУР провели спецоперацію в РФ / Колаж: Главред, Фото: СБУ, ГУР, скріншот

Співробітники Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України успішно провели спеціальну операцію на території країни-агресора РФ.

Про її результати повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело в українських спецслужбах.

Зазначається, що в результаті було завдано ударів по військовому аеродрому Ахтубинськ в Астраханській області РФ, електропідстанціям 500 кВ у Ростовській області та нафтобазі в Калачі-на-Дону у Волгоградській області.

відео дня

Під час атаки безпілотників на військовий аеродром Ахтубинськ російські телеграм-канали писали про роботу ЗРК "Панцир" і серію сильних вибухів. Однак згодом цю інформацію було видалено, що свідчить про успішну атаку, адже зазвичай російська влада зачищає інфопростір при ураженні важливих військових об'єктів.

"СБУ разом із ГУР та іншими Силами оборони продовжить забезпечувати спекотні літні ночі на російських військових об'єктах, які працюють на війну проти України. Ворог поплатиться за всі свої нелюдські злочини", - додало джерело.

Атака безпілотників у РФ

Раніше повідомлялося, що в країні-агресорі РФ сталася масована атака безпілотних літальних апаратів у ніч на вівторок, 9 липня.

Унаслідок атаки дронів загорілася нафтобаза у Волгоградській області, а також підстанція в Ростовській області.

Уточнюється, що кілька БПЛА атакували нафтобазу в місті Калач-на-Дону. При цьому публікується відео удару.

Успішні операції ГУР На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції. У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти. 8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.

Удари по цілях російських окупантів - останні новини

Україна організувала серійне виробництво вітчизняних ударних дронів, які дозволяють наносити удари по військових об'єктах агресора Росії на відстані понад 1000 кілометрів.

Нагадаємо, раніше, 22-28 червня Україна завдала ударів по російському Центру космічного стеження і зв'язку в захопленому РФ Криму.

У ніч на 30 червня в чотирьох регіонах країни-агресора Росії повідомили про нібито атаку безпілотників. Місцеві жителі та влада Брянської, Бєлгородської, Липецької та Курської областей здійняли галас у мережі через вибухи, руйнування та зникнення світла.

/ Главред

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