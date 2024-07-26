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У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по аеродрому "Саки" в Криму: деталі

Альона Вороніна
26 липня 2024, 15:38
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Зазначається, що інформація щодо наслідків удару уточнюється.
Крым
У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по аеродрому "Саки" в Криму/ колаж: Главред, фото: скрін, "Кримський вітер"

Захисники України у ніч на 26 липня завдали удару по аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України і зазначили, що це один з аеродромів, які країна-агресорка Росія використовує для контролю повітряного простору та завдання ударів по території України.

"Сьогодні вночі підрозділи ракетних військ Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони в рамках єдиного замислу завдали удару по аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Це один з оперативних аеродромів, які росія використовує для контролю повітряного простору, зокрема акваторії Чорного моря, та завдання ударів авіаційними засобами ураження по українській території", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що інформація щодо наслідків удару уточнюється.

При цьому у Генштабі ЗСУ звернули увагу, що це летовище прикривали "сучасні" російські засоби ППО, які вкотре не змогли захистити важливий військових об’єкт російських окупантів.

"Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях збройних сил рф триватиме і далі", – додали у Генштабі.

Аеродром Саки в Криму

Саки - військовий аеродром першого класу в Криму, на якому розташований навчально-тренувальний комплекс "Нитка" для підготовки льотного складу палубної авіації.

До 1991 року його використовували ВПС СРСР, з 1991 року до 2014 року він служив базою для 10-ї бригади морської авіації України. Після анексії Криму Росією аеродром використовує Міноборони РФ (Військово-морський флот ЗС РФ).

З 2014 року на аеродромі дислокується 43-й окремий морський штурмовий авіаційний полк на літаках Су-24М і Су-30СМ, пише Вікіпедія.

Аеродром розташований у смт. Новофедорівка (раніше іменувався Саки-4) і приймає всі типи ПС без обмежень.

У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по аеродрому 'Саки' в Криму: деталі
Військові аеродроми РФ у Криму/ Інфографіка: Главред

Удар по аеродрому "Саки" в Криму – що відомо

Нагадаємо, у ніч на 26 липня відбулися потужні вибухи в Криму – горів аеродром "Саки", було чути детонацію боєприпасів. Серію вибухів було чути в Новофедорівці, в районі Окунівки та Сімферополі.

Після цього речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів, які наслідки атаки на аеродром "Саки". Внаслідок нічної атаки на ворожий аеродром ЗСУ вдалося уразити декілька важливих для окупантів цілей, зокрема мова може йти про винищувачі Су-34 та Су-35.

Братчук наголосив на тому, що востаннє "Саки" українські сили атакували ще у січні. Ймовірно, через це окупанти сподівалися, що більше ударів по аеродрому не буде. Підтвердженням цього є те, що ворог навіть не встиг підняти літаки у повітря, а їй на аеродромі було близько 16 одиниць.

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