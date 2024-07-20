Потужна атака БПЛА на аеродром Міллерово в РФ: прогриміло понад 16 вибухів, деталі

У Ростовській області країни-агресора Росії прогриміли вибухи в районі військового аеродрому Міллерова. Зафіксовано пожежу на околицях злітно-посадкової смуги, а також локацій, де перебуває бойова авіація окупантів. Місцеві жителі чули понад 16 вибухів.
Як повідомляє Кримський вітер, 20 липня вибухи прогриміли поблизу населеного пункту Долотинка і в районі нафтобази, яка також потрапила під удари безпілотників.
Місцеві жителі нарахували понад 16 вибухів.
Також відомо про пожежу в районі злітно-посадкової смуги та стоянок російської бойової авіації на Міллерово.
Дивіться відео наслідків атаки на аеродром Міллерово:
Вибухи на позиціях окупантів Росії - головні новини за темою:
Дрони атакували ППО в окупованому Маріуполі 16 липня - зокрема, прогриміло близько 5 вибухів. В одному з районів був тимчасовий блекаут.
Пізніше головком ЗСУ Сирський показав, як росіяни збили "всі ATACMS". Ударом було уражено ворожий зенітний ракетний комплекс С-300.
18 липня окупанти поскаржилися на атаку морських дронів у Севастополі. Були чутні вибухи в районі Козачої бухти. Загарбники задіяли вертоліт.
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