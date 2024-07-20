Потужна атака БПЛА на аеродром Міллерово в РФ: прогриміло понад 16 вибухів, деталі

У районі злітно-посадкової смуги і стоянок російських військових літаків на Міллеровому зафіксовано пожежу, пише моніторингова група Кримський вітер.

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Дрони атакували аеродром Міллерово і нафтобазу в Ростовській області / Колаж: Главред, фото: Кримський вітер

У Ростовській області країни-агресора Росії прогриміли вибухи в районі військового аеродрому Міллерова. Зафіксовано пожежу на околицях злітно-посадкової смуги, а також локацій, де перебуває бойова авіація окупантів. Місцеві жителі чули понад 16 вибухів.

Як повідомляє Кримський вітер, 20 липня вибухи прогриміли поблизу населеного пункту Долотинка і в районі нафтобази, яка також потрапила під удари безпілотників.

Місцеві жителі нарахували понад 16 вибухів.

відео дня

Також відомо про пожежу в районі злітно-посадкової смуги та стоянок російської бойової авіації на Міллерово.

Дивіться відео наслідків атаки на аеродром Міллерово:

У районі аеродрому Міллерове зафіксовано пожежу / Скриншот Главред

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