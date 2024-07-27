Потужна спецоперація ГУР: вдалось уразити одразу кілька літаків РФ - ЗМІ

24 липня також внаслідок диверсії знищено багатоцільовий гелікоптер Мі-8 на території аеродрому Міністерства оборони РФ "Кряж" у Самарі.

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ГУР вдалось уразити одразу кілька літаків РФ / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, flickr

У суботу, 27 липня, дрони української розвідки уразили ворожий дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносій ТУ-22М3 на аеродромі "Оленья". Про це повідомив співрозмовник УП в ГУР МОУ.

"Внаслідок операції ГУР МО поблизу Оленегорська на військовому аеродромі "Оленья" в місці базування стратегічної авіації російських окупантів уражено дальній надзвуковий бомбардувальник-ракетоносій ТУ-22М3", - йдеться в повідомленні.

Співрозмовник видання також зазначив, що відстань від кордону України до місця спецоперації – 1800 кілометрів.

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Крім того, українська розвідка уразила ще три гелікоптери на території Росії. Один з них знищили на території аеродрому Міністерства оборони РФ. Про це повідомляють джерела РБК-Україна у спецслужбах.

Зазначається, що близько 3:00 21 липня на території акціонерного товариства "Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов" (населений пункт Томіліно, Московська область) внаслідок диверсійних заходів ГУР було уражено ворожі вертольоти Мі-28 та Ка-226.

Джерело в українській розвідці повідомляє, що 24 липня також внаслідок диверсії знищено багатоцільовий гелікоптер Мі-8 на території аеродрому Міністерства оборони РФ "Кряж" у Самарі.

"Інформація щодо пожежі внаслідок вибухів на підприємстві викликала широкий розголос серед мешканців Московської області. Втім, російська влада, як завжди, факти власної недбалості приховує від населення РФ", - заявило джерело.

Літаки Ту / Інфографіка: Главред

Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Удари по аеродромах РФ - останні новини

Нагадаємо, 27 липня у країні-агресорці Росії заявили про атаку дронів на Рязань. У районі військового аеродрому "Дягілєво" пролунали вибухи. На авіабазі базуються літаки Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ та Іл-78.

Захисники України у ніч на 26 липня завдали удару по аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму. У Генштабі Збройних сил України і зазначили, що це один з аеродромів, які країна-агресорка Росія використовує для контролю повітряного простору та завдання ударів по території України.

У ніч на 22 липня поблизу військового аеродрому в місті Морозовськ Ростовської області також прогриміли потужні вибухи. Місцеві жителі писали, що дрон влучив у цистерну.

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