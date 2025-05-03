'Вибирайте тон': Сійярто накинувся на Зеленського після жорсткої критики Орбана

Українська сторона має прийняти позицію Угорщини як члена ЄС, заявив Петер Сійярто.

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Петер Сійярто зробив заяву / Колаж: Главред, фото: скріншот, ua.depositphotos.com

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Петер Сіярто відповів на критику президента України Володимира Зеленського

Українська сторона має прийняти позицію Угорщини, кажуть у Будапешті

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто відповів на критику президента України Володимира Зеленського щодо блокування Будапештом процесу євроінтеграції України.

Він заявив у Facebook, що українська сторона має прийняти позицію Угорщини як члена ЄС.

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"Президент України має зрозуміти: кожен угорець має право висловлювати свою думку з питання прискореного вступу України до Євросоюзу. Україна прагне стати частиною союзу, до якого ми вже входимо, а не навпаки. Тому Київ має обрати відповідний тон", - написав Сіярто.

Зазначимо, що раніше Володимир Зеленський засудив дії угорського уряду, заявивши, що незважаючи на позицію прем'єра Віктора Орбана, більшість громадян Угорщини підтримують шлях України до ЄС.

"Нехай нас не втягують у свою внутрішню політичну боротьбу. Орбан робить це, блокуючи наш шлях до Євросоюзу. Але така стратегія не спрацює. Тому що, незважаючи ні на що, угорське суспільство все одно на боці України. Можна маніпулювати настроями, але неможливо постійно перемагати, спираючись на ненависть", - сказав Зеленський.

Раніше повідомлялося про те, що Угорщина виступає проти військових місій в Україні. Будапешт не несе відповідальності за початок війни РФ проти України, сказав Петер Сійярто.

Як писав Главред, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вимагав від України відновлення транзиту газу в обмін на продовження санкцій проти країни-агресора Росії.

Раніше повідомлялося, що, за словами Віктора Орбана, в Угорщини були всі шанси зберегти хороші відносини з Росією, якби не Брюссель. З цієї ж причини прем'єру Угорщини доводиться називати РФ агресором.

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Хто такий Петер Сіярто? Петер Сіярто — угорський консервативний політик, Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі з 23 вересня 2014 року, має ступінь магістра в галузі міжнародних відносин, був членом Національних зборів з 2002, пише Вікіпедія. Як і Орбан, Сіярто поширює євроскептицизм а також російську пропаганду у питаннях щодо України та Грузії.

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