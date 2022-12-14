glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

ЗСУ працюють ефективно, результат - на полі бою: у США рознесли пропаганду РФ про "витік зброї"

14 грудня 2022, 08:35
Україна дуже успішно використовує зброю Заходу для звільнення своїх територій, сказав представник Міністерства оборони США Патрік Райдер.

Mars 2, MLRS 270, HIMARS
Зброя Заходу в Україні використовується строго за призначенням-Пентагон / Колаж Бундесвер, DVIDSHUB Flickr, Вікіпедія

США не мають інформації, згідно з якою озброєння, які Захід надає Україні, могли б використовуватися не за прямим призначенням або потрапити третім країнам. Українські війська дуже ефективно використовують надану їм зброю для звільнення своїх територій. Результат можна побачити на полі бою. Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

Під час брифінгу Міноборони він розповів про те, що у американців немає будь-якої інформації про нібито нецільове використання зброї, яку Штати надають Україні для відбиття російської військової агресії.

"Станом на зараз у нас немає жодної достовірної інформації, яка б свідчила про те, що були випадки перенаправлення допомоги Україні в незаконних цілях", - сказав Райдер.

Розмірковуючи про можливе так зване "попадання зброї не в ті руки", представник Пентагону зазначив, що результати, які можна побачити на полі бою, "говорять самі за себе" – ЗСУ ефективно використовують військову допомогу для звільнення окупованих Росією територій.

"Ми і далі спостерігаємо, що українці беруть можливості, які їм постачають Сполучені Штати і міжнародне співтовариство, і використовують їх вкрай ефективно для захисту своєї держави і відвоювання суверенної території", - підкреслив Патрік Райдер.

Нагадаємо, тему нібито "попадання зброї", яка постачаэться Заходом Україні, "третім сторонам", використовує країна-агресор Росія у своїй пропаганді. Жодних доказів Москва не наводить.

Війна Росії проти України

Американський високопосадовець, глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі раніше заявив, що директор країни-окупанта РФ Володимир Путін вже програв у війні з Україною по всіх напрямках. Однак очікується ще багато боїв. Взимку і ЗСУ, і окупанти Росії отримають можливості для проведення наступальних операцій.

Журналісти Forbes опублікували статтю, в якій йдеться про те, що ЗСУ здатні піти в наступ в Запорізькій області. Ймовірна мета сил оборони України - звільнення від російської окупації більшої частини півдня і відтіснення загарбників до ділянки суші, яка з'єднує материкову Україну з окупованим Кримом.

Глава Міноборони України Олексій Резніков сказав, що ЗСУ продовжують наступальну операцію після того, як замерзне грунт. Повинні з'явитися оптимальні погодні умови для реалізації завдань. За словами Резнікова, українська армія не збирається зупинятися і має намір звільнити свої території.

Дивіться відео Главред - полковник запасу Світан розповів, коли ЗСУ зайдуть до Криму

Інші новини:

ЗСУ Пентагон військова допомога війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

08:47

Боєць ЗСУ, який залишився без ніг, зворушливо зробив пропозицію своїй дівчині

08:41

Шкоди наробили уламки: в ОП розповіли про наслідки ранкової атаки дронами на КиївВідео

08:40

Смачно, легко і просто: як правильно зберігати сосиски в морозилціВідео

08:35

ЗСУ працюють ефективно, результат - на полі бою: у США рознесли пропаганду РФ про "витік зброї"Відео

08:23

"Щур, загнаний в кут": з Путіним розмови не буде, його отруять - АрестовичВідео

Реклама
08:15

Католицьке Різдво 2022: коли святкують і чи чекати на вихіднийВідео

08:13

На Україну з півдня летить нова хвиля дронів – журналістВідео

08:13

Від'ємне сальдо одного колаборантаПогляд

07:43

Путін непередбачуваний, але Захід може забезпечити ЗСУ всім, що потрібно Україні - посол США в НАТОВідео

07:32

"Військам у Білорусі нас відволікають": Арестович заявив, що РФ готується до масштабного наступуВідео

07:30

Візьмуть в оперативне оточення: полковник ЗСУ розкрив сценарій звільнення КримуВідео

07:00

День зимового сонцестояння 2022: значення свята та його традиції

06:53

Навіщо в Білорусь прилетіли три російські МіГ-31КПогляд

06:50

Яким знакам зодіаку пощастить у коханні у 2023 році: астролог назвав трьох щасливчиківВідео

06:47

Як правильно зберігати хліб: 5 правил, щоб він був пухким і свіжим навіть через тиждень

06:46

РФ запустила "шахеди" по Україні, у Києві "приліт" в одному з районів: що відомоВідео

06:25

"РФ безпомічна проти ударів України по її території": експерт пояснив причинуВідео

06:03

Іронія історії: якщо буде "нова Ялта"Погляд

05:30

Вдарять морози до – 21°: синоптики попередили українців про різке похолоданняВідео

05:00

Росія прогнозує вихід ЗСУ на кордони 1991 року і зміцнює свої кордони - СвітанВідео

Реклама
04:30

У протертих шкарпетках на тлі Ейфелевої вежі: Ірина Шейк здивувала новим фото

04:03

"1 січня буде найнебезпечнішим": астролог передбачила зміни у війні в УкраїніВідео

03:35

На три знаки Зодіаку чекає карколомний роман у січні: кому пощастить у перший місяць 2023 року

03:10

3 неперевершених рецепта бутербродів на Новий рік 2023: ефектна закуска, яку оцінить КроликВідео

02:35

"Я 46 днів не знімав взуття": військовий про важкі бої в Маріуполі і взяття в полонВідео

01:36

Військовий експерт спрогнозував, чи подолає РФ в плані зброї західні санкції

01:31

"Це незаконно": дзюдоїстка Дар'я Білодід блиснула улоговинкою декольте в ресторані

00:51

Прикмети на 14 грудня: які 3 речі не можна робити, щоб в сім'ю не залучити бідиВідео

00:30

Календар 2022: як і коли відпочиває Україна

00:02

Вихідні на Новий Рік 2023 та Різдво: що змінилося

13 грудня, вівторок
23:58

"Світла стане більше": українцям повідомили хороші новини по ситуації з енергетикоюВідео

23:52

Волосся сяятиме як після салону: максимально простий рецепт маски з оливкової оліїВідео

23:32

"Буде палати, поки не згорить вся Москва": Данілов прокоментував пожежі та вибухи в РФВідео

23:18

"На ситуації на фронті не позначиться": до чого призведуть інциденти на аеродромах в РФ - експертВідео

23:14

Наркодилера, для якого дружина клянчила заставу, відправили до в'язниці

23:06

"Ускладнює нашу роботу": у ЗСУ розповіли про нову тактику окупантів на сходіВідео

22:47

Фінансовий гороскоп 2023: яким знакам зодіаку чекати багатства в рік КроликаВідео

22:45

"Залежить від кількості": експерт розповів, чи може РФ виснажити українську ППОВідео

22:37

"Раки будуть задоволені": мер Нікополя натякнув на масову "демілітаризацію" загарбників

22:27

Частота ракетних ударів по Україні зменшиться: експерт назвав причинуВідео

Реклама
22:15

Собчак публічно посварилася з молодухою клоуна Петросяна

21:50

"Шукай іншу": путіністка Валерія очманіла від сорому ПригожинаВідео

21:40

Росія розпадеться по Уральському хребту, а управляти її розвалом буде Китай - СвітанВідео

21:12

До Нового року ціни стануть "золотими": які продукти можна купити вже заразВідео

20:30

Виведення військ Росії на Різдво: Данілов зробив заявуВідео

20:25

На телеканалах ПЛЮСПЛЮС та ТЕТ покажуть український анімаційний фільм "Украдений місяць. Кум"

20:15

На початку 2023 року армія РФ може відновити великий наступ проти України - КулебаВідео

20:10

Прикмети на 15 грудня: які 2 речі потрібно зробити кожному, щоб залучити багатствоВідео

19:52

Готуються до відправки: Україна отримає від США довгоочікувані системи Patriot - CNNВідео

19:37

"Хочете зіпсувати весілля, кличте Седокову": співачка зганьбилася на мільйонному весіллі одесита Джигана

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини телеграм
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти