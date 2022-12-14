ЗСУ працюють ефективно, результат - на полі бою: у США рознесли пропаганду РФ про "витік зброї"

Україна дуже успішно використовує зброю Заходу для звільнення своїх територій, сказав представник Міністерства оборони США Патрік Райдер.

Зброя Заходу в Україні використовується строго за призначенням-Пентагон / Колаж Бундесвер, DVIDSHUB Flickr, Вікіпедія

США не мають інформації, згідно з якою озброєння, які Захід надає Україні, могли б використовуватися не за прямим призначенням або потрапити третім країнам. Українські війська дуже ефективно використовують надану їм зброю для звільнення своїх територій. Результат можна побачити на полі бою. Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

Під час брифінгу Міноборони він розповів про те, що у американців немає будь-якої інформації про нібито нецільове використання зброї, яку Штати надають Україні для відбиття російської військової агресії.

"Станом на зараз у нас немає жодної достовірної інформації, яка б свідчила про те, що були випадки перенаправлення допомоги Україні в незаконних цілях", - сказав Райдер.

Розмірковуючи про можливе так зване "попадання зброї не в ті руки", представник Пентагону зазначив, що результати, які можна побачити на полі бою, "говорять самі за себе" – ЗСУ ефективно використовують військову допомогу для звільнення окупованих Росією територій.

"Ми і далі спостерігаємо, що українці беруть можливості, які їм постачають Сполучені Штати і міжнародне співтовариство, і використовують їх вкрай ефективно для захисту своєї держави і відвоювання суверенної території", - підкреслив Патрік Райдер.

Нагадаємо, тему нібито "попадання зброї", яка постачаэться Заходом Україні, "третім сторонам", використовує країна-агресор Росія у своїй пропаганді. Жодних доказів Москва не наводить.

Війна Росії проти України

Американський високопосадовець, глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі раніше заявив, що директор країни-окупанта РФ Володимир Путін вже програв у війні з Україною по всіх напрямках. Однак очікується ще багато боїв. Взимку і ЗСУ, і окупанти Росії отримають можливості для проведення наступальних операцій.

Журналісти Forbes опублікували статтю, в якій йдеться про те, що ЗСУ здатні піти в наступ в Запорізькій області. Ймовірна мета сил оборони України - звільнення від російської окупації більшої частини півдня і відтіснення загарбників до ділянки суші, яка з'єднує материкову Україну з окупованим Кримом.

Глава Міноборони України Олексій Резніков сказав, що ЗСУ продовжують наступальну операцію після того, як замерзне грунт. Повинні з'явитися оптимальні погодні умови для реалізації завдань. За словами Резнікова, українська армія не збирається зупинятися і має намір звільнити свої території.

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