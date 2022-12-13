Готуються до відправки: Україна отримає від США довгоочікувані системи Patriot - CNN

Patriot можуть з'явитися на нашому полі бою, але на наступному етапі, сказав міністр оборони України.

Patriot / Defense.gov/John Hamilton, УНІАН

США завершують підготовку з відправлення в Україну системи протиракетної оборони Patriot.

Як повідомляє телеканал CNN, про передачу Patriot може бути оголошено вже на цьому тижні, сказали два американських чиновника.

Крім того, міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю CNN повідомив, що припустив, що системи ППО Patriot можуть з'явитися на полі бою вже на наступному етапі війни.

"Коли у вас йде війна, вам завжди буде недостатньо зброї. Нам потрібно його ще більше, особливо систем ППО, які є пріоритетом номер один для нас. Ми вже тривалий час обговорюємо передачу Україні систем Patriot з нашими партнерами, тому що ця система дорога і розроблена з високим ступенем складності. Я вважаю, що Patriot також можуть з'явитися на нашому полі бою, але на наступному етапі", - зазначив міністр.

Резніков додав, що українські військові щодня намагаються знаходити найкраще рішення для боротьби з іранськими дронами-камікадзе, що запускаються російськими військами.

Крім того, він підкреслив, що Україна також потребує дронів.

"Нам також потрібні системи для боротьби з дронами. Радіоелектронна боротьба є дуже важливим напрямком для нас", - сказав міністр.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Передача Україні ППО Patriot

Як повідомляв Главред, раніше міністр оборони ФРН Христині Ламбрехт запропонувала Польщі підтримку в забезпеченні безпеки повітряного простору. Зокрема, було запропоновано використовувати винищувачі Eurofighter і системи ППО Patriot.

21 листопада віце-прем'єр-міністр, глава Міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак запропонував розмістити додаткові установки американського зенітно-ракетного комплексу Patriot біля кордону з Україною.

Після цього Берлін дав зрозуміти, що запропоновані Польщі ЗРК Patriot призначені тільки для використання на території НАТО.

Пізніше генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував пропозицію Польщі перемістити в Україну батареї ППО Patriot. За його словами, Альянс надав Україні системи протиповітряної оборони, але якщо мова йде про конкретні потужності, то це має бути рішення національного уряду.

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