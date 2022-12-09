Чверть мільярда доларів для ЗСУ: Байден оголосив про новий пакет військової допомоги

Передбачається закупівля оборонних засобів, а також військове навчання та надання допомоги Україні.

Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні / Колаж Reuters, УНІАН

Сполучені Штати Америки виділили Україні новий пакет військової допомоги у розмірі 275 млн доларів.

Про це заявив президент США Джо Байден. Відповідне повідомлення розміщено на сайті Білого дому.

У прес-службі президента США підкреслили, що виділені кошти, серед іншого, передбачають закупівлю оборонних засобів, а також військове навчання і надання допомоги Україні.

Що відомо про новий пакет допомоги США Україні

Раніше повідомлялося, що в новий пакет військової допомоги можуть увійти системи протидії дронам, а також велика кількість боєприпасів.

Зазначається, що йдеться про високотехнологічні системи, які можуть використовуватися для виявлення та протидії безпілотникам.

У той же час Києву передадуть 80 тисяч патронів для гаубиць 155 мм калібру, ракети для реактивних систем залпового вогню HIMARS, військові автомобілі Humvee і генератори.

Військова допомога Заходу Україні

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що санкціонував за дорученням президента України нової партії озброєнь на суму $ 400 млн.

Пентагон інформував, що будуть поставлені ракети для зенітного комплексу Hawk, чотири зенітно-ракетних комплекси Avenger, оснащених ракетами Stinger, додаткові боєприпаси для ракетних систем залпового вогню HIMARS, 21 тис.155-мм артилерійських снарядів, 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів, спорядження для холодної погоди та інше військове обладнання.

У прес-релізі американського Міноборони зазначалося, що новий пакет допомоги США Україні став 25-м з серпня 2021 року. Всього з початку роботи адміністрації президента Джо Байдена США надали Києву військову допомогу на суму понад $19,3 млрд.

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