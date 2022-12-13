"Українці можуть гарно битися взимку": США коригують оцінки здібностей ЗСУ наступати - ISW

Війська РФ, ймовірно, прагнуть зберегти окупаційний контроль над захопленими територіями України і мають намір просунутися в Донецькій області.

Вашингтон високо оцінює спроможності ЗСУ проводити зимові наступальні операції - ISW / 1 ОБрСпН імені Івана Богуна

У США, схоже, проводять переоцінку здібностей ЗСУ проводити зимові контрнаступальні операції. Американці бачать потенціал українців проводити наступальні операції в цей період. Окупаційні війська Росії ставлять перед собою завдання зберегти контроль над захопленими територіями і просунутися в Донецькій області. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що у Вашингтоні на високому рівні, схоже, коригують свої оцінки щодо здібностей ЗСУ проводити наступальні операції в зимовий період.

Кореспондент Голосу Америки Джефф Селдін заявив, що 12 грудня високопоставлений американський чиновник розповів про позитивну оцінку Вашингтоном можливостей української армії.

"Ми знаємо, що українці можуть битися, причому добре битися в цих [зимових] умовах", - сказав чиновник.

У Міноборони Великобританії вважають, що агресор Росія намагатиметься утримати окуповані території України і просунутися в Донецькій області. Проте на Донеччині навряд чи їм вдасться добитися поставлених цілей.

Війна Росії проти України

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі раніше сказав, що глава країни-окупанта Росії Володимир Путін програв у війні проти України в усіх напрямках.

Але буде ще багато боїв. Згідно з його оцінкою, взимку і ЗСУ, і війська РФ, отримають можливості для проведення наступальних операцій.

У The Washington Post опублікували матеріал, в якому йдеться про те, що Путін може піти на застосування ядерної зброї у разі спроби сил оборони України звільнити Крим військовим шляхом. Як вважають журналісти, "спадщина" Путіна впаде, якщо Москва втратить окупований півострів.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що ЗСУ продовжать свій наступ після того, як грунт замерзне і з'являться оптимальні умови для роботи військової техніки на землі. За його словами, українські війська не мають наміру зупинятися і будуть звільняти свої території.

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