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Армія України може піти в новий наступ, який буде в Запорізькій області - Forbes

13 грудня 2022, 07:53
Для звільнення Мелітополя і лівобережжя Херсонщини ЗСУ доведеться просунутися на 200 миль і розгромити більше десятка бригад і полків РФ, вважають журналісти.
ЗСУ, війська РФ
Зима не повинна завадити новому контрнаступу ЗСУ - ЗМІ / Колаж Міноборони РФ, 1 ОБрСпН імені Івана Богуна

Сили оборони України можуть перейти в новий наступ, який відбудеться в Запорізькій області. Атака може бути неминучою, навіть незважаючи на зиму. Можлива мета операції - звільнення більшої частини захопленого півдня і відтіснення окупаційних військ РФ до вузької ділянки суші, яка з'єднує материк з Кримом.

У виданні Forbes вийшов матеріал, в якому йдеться про те, що ЗСУ здатні перейти в четвертий етап наступу. Цього разу - у Запорізькій області. Агресор Росія вже могла почати маневри, щоб спробувати зупинити контрнаступ українських військ.

Як відзначають журналісти, 9 грудня війська України і окупанти РФ обмінялися артилерійськими пострілами в районі Гуляйполя і Полог Запорізької області, в 65 милях на північний схід від захопленого росіянами Мелітополя.

Вони також наводять слова терориста Гіркіна, який раніше написав, що "російською розвідкою було виявлено пересування великих механізованих сил Збройних сил України поблизу фронту".

У публікації зазначено, що якщо слова Гіркіна відповідають дійсності, наступ української армії може бути неминучим, і зима цьому не завадить. Ймовірно, ЗСУ поставлять перед собою за мету звільнення більшої частини окупованого півдня і відтіснення російських окупантів до вузької ділянки суші, яка з'єднує материкову Україну з Кримом.

"Якщо це правда, то це може бути ознакою того, що четвертий контрнаступ української армії може бути неминучим, незважаючи на настання зими. Це широко очікуваний наступ - запорізький лівий гак - матиме на меті звільнити більшу частину півдня України і відтіснити війська РФ до вузької ділянки суші, що з'єднує материкову Україну з Кримським півостровом, який російські війська захопили в 2014 році", - вважають журналісти.

Втім, у статті сказано, що ані у ЗСУ, ані в окупантів Росії в Запорізькій області на даний момент не має достатніх сил для проведення наземної операції.

"Для наступу на Мелітополь може знадобитися більше, ніж декілька важких бригад. У попередніх контрнаступах України – навколо Києва в березні, а потім навколо Харкова і Херсона шість місяців по тому – в кожному з них брали участь щонайменше півдюжини важких бригад", - написали в Forbes.

Як підкреслили в матеріалі, для звільнення Мелітополя Запорізької області та лівобережжя Херсонщини ЗСУ потрібно буде просунутися на 200 миль і розгромити десяток або більше бригад і полків окупантів РФ.

Війна Росії проти України

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі раніше заявив, що директор країни-агресора РФ Путін програв у війні з Україною на всіх напрямках. Однак попереду ще багато боїв. На думку Міллі, взимку і у ЗСУ, і в окупантів Росії з'являться можливості для проведення наступальних операцій.

У виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йдеться про те, що Путін може піти на сценарій застосування ядерної зброї у разі спроби ЗСУ звільнити Крим. На думку журналістів, на окупації півострова базується вся "спадщина" Путіна, яка впаде в разі повернення території Україні.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що війна Росії проти України має завершитися перемогою Києва. За його словами, Путін має намір знищити українську державу – домовитися з главою Кремля неможливо.

Дивіться відео ТСН - Світан заявив, що ЗСУ до Нового року почнуть заходити до Криму

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ЗСУ Forbes Запорізька область війська Росії війна Росії та України
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