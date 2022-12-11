'Наші воїни не зупиняться': Резніков заявив, що ЗСУ незабаром продовжать активний контрнаступ

Глава Міноборони зауважив, що плани нашої країни досить прості – звільнення всіх тимчасово окупованих територій до кордонів 1991 року.

Резніков заявив, що ЗСУ продовжать контрнаступ, щойно затвердішає ґрунт / УНІАН

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Збройні сили України відновлять активні контрнаступальні дії, коли ґрунт замерзне й стане більш твердим для легшого проходу техніки. Про це Резніков заявив на пресконференції з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном.

"Погодні умови, перехід від сухої осені до ще не морозної зими… Ми спостерігали дощі й дуже важкі умови для атак з будь-якого боку. Тому що вогкий ґрунт, і колісна техніка майже не може проходити… Я думаю, що це зменшення активності має місце через погодні умови. Але українські Збройні сили не думають зупинятися. Тому, використовуючи момент, коли ґрунт стане більш твердим, я переконаний, що ми будемо продовжувати наші контратаки, кампанію зі звільнення наших територій", - заявив Резніков.

Глава Міноборони також додав, що плани нашої країни досить прості – звільнення всіх тимчасово окупованих територій до кордонів 1991 року, які були міжнародно визнаними.

Резніков наголосив, що хоча росіяни воюють із цивільним населенням з метою схилити українську владу до переговорів на своїх умовах, це їм не вдасться.

"Ця війна – це війна ресурсів, і ці ресурси так само в них зменшуються", - наголосив міністр.

Війна Росії проти України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частину територій буде повернено військовим шляхом, а частину – дипломатичним. Водночас Кулеба зауважив, що наразі надто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прогнозує, що війна в Україні закінчиться наступного року. За його словами, про це свідчить "математика війни" і чіткі аналізи розвідки. Подоляк наголосив, що у влади є дуже ефективна аналітична структура.

Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула прогнозує, що війна Росії проти України завершиться в березні 2023 року. За його словами, поріг міцності РФ нижчий, ніж був у СРСР. Експерт підкреслив, що Росія зараз не така сильна, адже не має великих статків і втратила в Україні набагато більше військ, ніж СРСР в Афганістані.

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