glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Путін програв по всіх напрямках, взимку буде можливість для наступу - генерал Міллі

8 грудня 2022, 15:32
Війна Росії проти України триває вже майже 10 місяців, українська армія відстояла Києва і змогла вистояти в боях на сході, зазначив генерал Марк Міллі.
ВСУ, війна, українські військові
ЗСУ та війська РФ взимку можуть проводити наступальні операції - генерал США Марк Міллі / 1 ОБрСпН імені Івана Богуна

Директор країни-окупанта Росії Володимир Путін на війні проти України програв по всіх напрямках. Українські війська відстояли Київ, успішно провели наступ у Харківській області та звільнили Херсон. Взимку у ЗСУ з'явиться потенційна можливість наступати. Попереду ще багато боїв. Про це заявив глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

Як повідомляє пресслужба Пентагону, високопоставлений американський воєначальник зазначив, що розв'язана агресором РФ війна проти України триває вже майже 10 місяців. За цей час Путін не зміг досягти поставлених окупаційних завдань по всіх напрямках. Українська армія відстояла Київ і вистояла в боях з окупантами на сході країни.

Також Міллі нагадав про успіхи сил оборони України під час наступу на Харківщині та звільнення Херсона.

"Але Росія, як і раніше, окупує частину української території, попереду ще багато бойових дій", - попередив генерал.

Крім того, він вважає, що ситуація на фронті сьогодні стабілізується. У зимовий період бойові дії "трохи" сповільняться через морози. З'явиться потенційна можливість для наступу.

"Можуть бути дії з обох сторін у розпал зими через погоду та місцевість. Так що подивимося, що станеться у зв'язку з цим", - підкреслив Марк Міллі.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський говорив, що Україна не вірить жодним заявам агресора Росії про нібито готовність Москви до перемовин щодо завершення війни.

За його словами, Київ і надалі звільнятиме свої території військовим шляхом.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що контрнаступ сил оборони України триватиме і взимку. Чиновник пояснив, що якщо наступ армії сповільниться, Захід може втомитися від війни. В такому випадку Москва може скористатися ситуацією для просування "діалогу" на своїх умовах.

У Пентагоні заявляли, що взимку бойова ініціатива буде на боці армії України. ЗСУ не збираються давати російським окупантам перепочинку. Українські військові продовжать підривати логістику військ РФ.

Дивіться відео ТСН - Зеленський заявив, що на Україну чекає складна зима

Інші новини:

новини США ЗСУ війська Росії війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:55

Помста за Кримський міст: Путін напідпитку з келихом у руці назвав "причину" злочинних обстрілів України

15:32

Путін програв по всіх напрямках, взимку буде можливість для наступу - генерал МілліВідео

15:30

"Пташка" Поліщук показала рідкісне фото красеня-брата

15:16

У Білому домі думають над постачанням ЗСУ касетних боєприпасів - CNNВідео

14:50

Армія України посилюється дронами: за 30 днів війська отримали 7 вітчизняних БПЛА - РезніковВідео

Реклама
14:40

"Ти не один": DOROFEEVA заспіває Щедрик у незвичному дуеті та розповість про найособливіше Різдво

13:33

"Може бути і завтра": у Кремлі зробили цинічну заяву про завершення війни в Україні

13:08

"Капітуляцію Путіна можна прийняти стоячи": Данілов жорстко відповів Меркель щодо переговорів з РФ

13:00

Гороскоп на завтра 9 грудня: Овнам - енергія, Терезам - стреси, а Рибам - лінь

12:50

Кілька десятків псковських спецназівців згоріли живцем: боєць Нацгвардії розповів про оборону Харкова

12:42

"Нема сенсу повертатися до діалогів": Олена Зеленська розповіла про спілкування з родичами з РФ

12:17

"Маємо бути разом ми": Дорофєєва і Кацурін випустили спільний трек і кліп на ньогоВідео

12:17

З'явилося відео, як хворого Баскова водять під рукиВідео

11:49

Росія отримала стусана під зад: Узбекистан відмовився від "газового союзу" з РФ

11:48

Це фіаско, диктатор: Путін став "невдахою року" за версією PoliticoВідео

11:41

Гороскоп Таро для Левів на 2023 рік: коли чекати подарунки долі, а коли - хороші грошіВідео

11:32

Крізь терни до моря. Єгипет чекає українців на відпочинок

11:20

"Почнеться активізація війни": військовий аналітик розповів, чого очікувати від ЗСУ взимкуВідео

10:50

На фронті загинув український актор і учасник Ліги Сміху Ярослав Гаркавко

10:50

Таролог розповіла, чи побоюватися українцям до кінця грудня ракетних ударів ворогівВідео

Реклама
10:40

"Буде Кобзону підкови кувати": ЗСУ ліквідували російського окупанта-коваля

10:08

"Важливо, щоб діалог з Кремлем тривав": Шольц знову виступив за переговори з ПутінимВідео

09:58

Кругом вороги: російські пропагандисти до тремтіння в колінах злякалися етнічних українцівВідео

09:18

Зеленський став найвпливовішою людиною в Європі за версією Politico

09:17

Як РФ обирає дні для ракетних ударів по Україні: пояснення військового експертаВідео

08:44

Четверта хвиля мобілізації до ЗСУ: адвокат розповів, хто підлягає призовуВідео

08:37

"Порожні розмови абсолютно безвідповідальні": у США відреагували на ядерні погрози Путіна

08:30

Що треба завжди говорити дітям: ви здивуєтеся, згадавши ці прості словаВідео

08:15

Католицьке Різдво 2022: коли святкують і чи чекати на вихіднийВідео

08:14

Ми самі вирішуватиме, яке російське місто нам знадобитьсяПогляд

08:00

ЗСУ повернуть Крим без бою, коли контролюватимуть Мелітополь - Андрій Коваленко

08:00

Гороскоп на сьогодні 8 грудня 2022: Рибам - таємниці, Овнам - проблеми, а Дівам - любов

07:51

Вся родина була на фронті: у боях за Україну загинув відомий громадський і політичний діяч

07:33

Повня 8 грудня 2022: Близнюкам - популярність, Скорпіонам - сварки, Тельцям - допомогаВідео

07:02

У 2023 році війна в Україні закінчиться та настане мирний час - Зеленський

06:44

Путін готується до затяжної загарбницької війни з Україною - ISW

06:34

Як російські ліберали допомагають імперії минулого вбивати українцівПогляд

05:00

Ароматний напій, який ми готуємо вдома: як смачно і правильно заварювати чай

04:34

"Дивно, що на підлозі": Волочкова без бюстгальтера показала, як її "зцілює" бородатий мужикВідео

04:05

Вріже дикий холод: синоптик попередив українців про морози до - 20ºВідео

Реклама
03:30

Дворічну дитину контузило: на Запоріжжі російська ракета знищила будинок і вбила подружжяВідео

02:47

Донька Брюса Вілліса і Демі Мур засвітила спідню білизну на виставці еротичної книги МадонниВідео

02:18

"Доля Хусейна для Путіна малоймовірна": експерт пояснив, чому диктатора РФ навряд чи судитимутьВідео

01:35

Атаки на російські авіабази: західні експерти оцінили потенціал України для повернення КримуВідео

01:30

Гороскоп на тиждень 12-18 грудня 2022: Овнам - хвороби, Левам - небезпеки, а Рибам - нервування

00:30

"Завтра-післязавтра": Подоляк анонсував "бавовну" на російських військових об'єктахВідео

00:08

Як не виглядати "тіткою" після 40 років: 9 модних правил, про які краще забути

07 грудня, середа
23:34

Німеччина передала Україні бронеавтомобілі Dingo та анонсувала поставку потужних САУВідео

22:50

Окупанти залишили після себе підлу пастку: на Херсонщині трагічно загинули четверо поліцейськихВідео

22:29

У Зеленського різко викрили Путіна: Росія хоче захопити Україну, їй не потрібен мирВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини телеграм
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023Закуски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти