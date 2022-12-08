Путін програв по всіх напрямках, взимку буде можливість для наступу - генерал Міллі

Війна Росії проти України триває вже майже 10 місяців, українська армія відстояла Києва і змогла вистояти в боях на сході, зазначив генерал Марк Міллі.

ЗСУ та війська РФ взимку можуть проводити наступальні операції - генерал США Марк Міллі / 1 ОБрСпН імені Івана Богуна

Директор країни-окупанта Росії Володимир Путін на війні проти України програв по всіх напрямках. Українські війська відстояли Київ, успішно провели наступ у Харківській області та звільнили Херсон. Взимку у ЗСУ з'явиться потенційна можливість наступати. Попереду ще багато боїв. Про це заявив глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

Як повідомляє пресслужба Пентагону, високопоставлений американський воєначальник зазначив, що розв'язана агресором РФ війна проти України триває вже майже 10 місяців. За цей час Путін не зміг досягти поставлених окупаційних завдань по всіх напрямках. Українська армія відстояла Київ і вистояла в боях з окупантами на сході країни.

Також Міллі нагадав про успіхи сил оборони України під час наступу на Харківщині та звільнення Херсона.

"Але Росія, як і раніше, окупує частину української території, попереду ще багато бойових дій", - попередив генерал.

Крім того, він вважає, що ситуація на фронті сьогодні стабілізується. У зимовий період бойові дії "трохи" сповільняться через морози. З'явиться потенційна можливість для наступу.

"Можуть бути дії з обох сторін у розпал зими через погоду та місцевість. Так що подивимося, що станеться у зв'язку з цим", - підкреслив Марк Міллі.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський говорив, що Україна не вірить жодним заявам агресора Росії про нібито готовність Москви до перемовин щодо завершення війни.

За його словами, Київ і надалі звільнятиме свої території військовим шляхом.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що контрнаступ сил оборони України триватиме і взимку. Чиновник пояснив, що якщо наступ армії сповільниться, Захід може втомитися від війни. В такому випадку Москва може скористатися ситуацією для просування "діалогу" на своїх умовах.

У Пентагоні заявляли, що взимку бойова ініціатива буде на боці армії України. ЗСУ не збираються давати російським окупантам перепочинку. Українські військові продовжать підривати логістику військ РФ.

Дивіться відео ТСН - Зеленський заявив, що на Україну чекає складна зима

Інші новини: