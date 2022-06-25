Війна Путіна - геноцид українців, США повинні надати Україні танки Abrams і ЗРК Patriot – Помпео

Штати повинні надати Україні танки Abrams і ЗРК Patriot - Помпео / Колаж Посольство США в Україні, Reuters, УНІАН

Напад Росії на Україну є незаконною війною щодо окупації території іншої держави. Військові дії Москви спрямовані на геноцид українського народу. Сполучені Штати не повинні надати Києву американські танки Abrams і зенітно-ракетні комплекси Patriot, щоб українці змогли себе захистити. Про це заявив колишній державний секретар США Майк Помпео.

Як повідомляє Голос Америки, 24 червня під час виступу в Гудзонівському інституті США він сказав про те, що військові дії Москви проти Києва є "незаконною загарбницькою війною".

читайте такожУкраїна атакуватиме війська РФ потужними РСЗВ, настає інша війна - терорист Гіркін"Війна Путіна представляє планований геноцид, який є умисним знищенням народу, за визначенням ООН 1948 року", - каже Помпео.

За його словами, США, крім вже існуючої військової допомоги, потрібно надати Україні американські танки Абрамс і системи протиповітряної оборони Patriot.

Майк Помпео вважає, що допоки Путін при владі у Росії, жодна країна, яка живе з нею по сусідству, не перебуватиме в безпеці. З цієї причини США повинні надати підтримку Україні, щоб уникнути розвитку широкомасштабної війни по всій Європі, яка вимагатиме вже підключення американської армії.

В Україну прибули далекобійні РСЗВ HIMARS

У адміністрації президента США Джо Байдена 1 червня анонсували передачу Україні реактивних систем залпового вогню HIMARS і боєприпаси до них. Озброєння увійшло до нового пакету військової допомоги Києву. У Вашингтоні сказали, що ЗСУ не повинні застосовувати далекобійну артилерію по території Росії.

Міністр оборони Олексій Резніков 23 червня заявив, що потужні далекобійні РСЗВ HIMARS вже прибули в Україну. Він попередив війська РФ про наслідки використання українською армією такої зброї.

Ракетні системи залпового вогню HIMARS вже успішно застосовуються в боях з військами РФ в Україні. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео роботи РСЗВ.

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