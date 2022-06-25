УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Війна Путіна - геноцид українців, США повинні надати Україні танки Abrams і ЗРК Patriot – Помпео

25 червня 2022, 17:46

Поки Путін залишається при владі в РФ, жодна країна з нею по сусідству не буде перебувати в безпеці, сказав Майк Помпео.

Помпео Путін ЗСУ
Штати повинні надати Україні танки Abrams і ЗРК Patriot - Помпео / Колаж Посольство США в Україні, Reuters, УНІАН

Напад Росії на Україну є незаконною війною щодо окупації території іншої держави. Військові дії Москви спрямовані на геноцид українського народу. Сполучені Штати не повинні надати Києву американські танки Abrams і зенітно-ракетні комплекси Patriot, щоб українці змогли себе захистити. Про це заявив колишній державний секретар США Майк Помпео.

Як повідомляє Голос Америки, 24 червня під час виступу в Гудзонівському інституті США він сказав про те, що військові дії Москви проти Києва є "незаконною загарбницькою війною".

читайте такожУкраїна атакуватиме війська РФ потужними РСЗВ, настає інша війна - терорист Гіркін"Війна Путіна представляє планований геноцид, який є умисним знищенням народу, за визначенням ООН 1948 року", - каже Помпео.

За його словами, США, крім вже існуючої військової допомоги, потрібно надати Україні американські танки Абрамс і системи протиповітряної оборони Patriot.

Майк Помпео вважає, що допоки Путін при владі у Росії, жодна країна, яка живе з нею по сусідству, не перебуватиме в безпеці. З цієї причини США повинні надати підтримку Україні, щоб уникнути розвитку широкомасштабної війни по всій Європі, яка вимагатиме вже підключення американської армії.

В Україну прибули далекобійні РСЗВ HIMARS

У адміністрації президента США Джо Байдена 1 червня анонсували передачу Україні реактивних систем залпового вогню HIMARS і боєприпаси до них. Озброєння увійшло до нового пакету військової допомоги Києву. У Вашингтоні сказали, що ЗСУ не повинні застосовувати далекобійну артилерію по території Росії.

Міністр оборони Олексій Резніков 23 червня заявив, що потужні далекобійні РСЗВ HIMARS вже прибули в Україну. Він попередив війська РФ про наслідки використання українською армією такої зброї.

Ракетні системи залпового вогню HIMARS вже успішно застосовуються в боях з військами РФ в Україні. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео роботи РСЗВ.

Главред рекомендує:

новини Росії новини США Майк Помпео новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

18:46

Падають ногами вгору і чекають кулі від ЗСУ: українці розповіли про дурість окупантів у Херсоні

18:41

"Вибиті шибки": мер Миколаєва розповів про наслідки потужного удару по містуВідео

18:38

Найніжніший манікюр літо 2022: рожевий френч та омбре на кожен деньФото

18:36

День Конституції України 2022: дата свята, чи буде вихідний, привітання і картинки

18:30

Сєвєродонецьк розбито і повністю окуповано військами Росії – мерВідео

Реклама
18:18

ЗСУ ліквідували зрадника України, який був старшим офіцером армії бойовиків

17:46

Війна Путіна - геноцид українців, США повинні надати Україні танки Abrams і ЗРК Patriot – ПомпеоВідео

17:45

"Глибокий підкритичний стан": росіяни знову обстріляли ядерну установку в Харкові

17:31

Про війну так не ридала: блогерка-мільйонерка Стужук другу добу плаче за бойфрендом

17:23

YouTube на вимогу України закрив канали пропагандистів Соловйова і Симоньян

16:53

Медведєв в істериці від позиції Молдови щодо РФ: погрожує енергоблокадою і нападом з Придністров'яВідео

16:48

ЗСУ вправно заманили окупантів у засідку на запорізькому напрямкуВідео

16:44

"Газові вишки – лише початок": кримчани натякнули росіянам, щоб ті прощались з Кримським мостомВідео

16:40

Молодик в червні 2022: що потрібно робити, щоб залучити удачу і благополуччя

16:16

Коли День молоді в Україні в 2022 році: дата свята і традиції

15:44

Війська РФ можуть за 2-3 тижні повернутися до Білорусі, є ризик заходу в Україну ДРГ ворога - ГУРВідео

15:38

Сильні молитви під час війни: за мир в Україні та здоров'я воїнів

15:31

Ділилися з мирними жителями останньою їжею: захисник Маріуполя зворушив розповіддю про бої в місті

15:11

Замість нових боргів - можливості: що Україна повинна отримати від країн G7Погляд

14:51

РФ вперше вдарила по Україні з Білорусі дальніми бомбардувальниками Ту-22М3Відео

Реклама
14:51

Спецоперацію ЗСУ у Сєвєродонецьку частково була зірвано через повідомлення в Мережі - Міноборони

14:49

ДБР заблокувало криптовалютні акаунти росіян, які обходили санкції

14:42

Найкращий рецепт вінегрету з секретним інгредієнтом: простий рецептВідео

14:41

Спека як в африканських землях: синоптик Діденко розповіла, де Україну розжарить до +35

14:21

Відмовилася віддати паспорт: окупанти в Херсоні побили і зламали хребет 70-річній українціВідео

14:15

Прикмети на 26 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

14:12

"Неймовірна сила": Джолі захопилася неймовірною стійкістю українців у війні проти РосіїВідео

14:04

Залужний показав, як РСЗВ HIMARS нищать окупантів на фронтіВідео

13:45

Піду у відставку, якщо не зможу допомагати Україні: Джонсон зробив сміливу заявуВідео

13:26

РФ випустила по Україні рекордну кількість ракет, вибухи пролунали у 6 областях: усі подробиціВідео

13:22

До кінця року бої зійдуть нанівець: український розвідник пояснив, чому Путін не отримає успіху у війніВідео

13:07

Патріарх Кирило впав під час освячення храму – його не встигли пійматиВідео

13:05

Де можна і де заборонено збирати гриби і ягоди в Україні 2022: все про правила і штрафиВідео

12:58

Україна виграє, якщо уряд підніме свою тушу: доброволець з ФРН вилаяв Шольца

12:53

"Випустила 48 ракет за ніч": Подоляк заявив, що РФ намагається викликати паніку серед українцівВідео

12:32

Фінансування пенсій збільшили: в ПФУ розповіли, на скільки більше українці отримали в червніВідео

12:27

Бійці ССО знищили групу досвідчених найманців армії РФФотоВідео

12:10

Потрібно було заборонити у 2014 році: Полякова радикально висловилася з приводу російської музикиВідео

11:49

Українці вибили окупантів з п'яти населених пунктів на Донбасі: карта експертів з Європи

11:47

Читала книжку на порозі: окупанти вбили 8-річну дівчинку на ХарківщиніВідео

Реклама
11:42

Не розкол серед веж Кремля: експерт назвав фактор, який прискорить завершення війни РФ в УкраїніВідео

11:41

Картинки з днем народження мужчині і жінці - прикольні поздоровлення іменинникам

11:22

В Україні знищили льотчика, який бомбив мирних українців і сирійців

11:03

Україна отримає 18 бойових кораблів і катерів: у США пролили світло на новий траншВідео

10:47

Коли станеться перелом у війні на користь України - відповідь експертаВідео

10:31

У НАТО назвали найімовірніший варіант закінчення війни в УкраїніВідео

10:08

Гороскоп на липень 2022 для Овнів: хороші заробітки, удача і другий шансВідео

10:03

Сили вторгнення РФ на Донбасі очолив відомий своєю жорстокістю генерал Суровікін

10:02

З контрнаступом Україні доведеться чекати до осені - військовий експерт Олександр Мусієнко

10:00

Знищені 8 БМП і склад боєприпасів: українська авіація влучно "відпрацювала" по окупантахВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти