Контрудар ЗСУ на Херсонщині: окупанти кинули підготовлені позиції та втекли

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих раніше рубежів.
Збройні Сили України здійснили успішні наступальні дії на Південнобузькому напрямку, розповіли в Генеральному штабі Збройних сил України.
Як йдеться у зведенні, розміщеному в Facebook, в результаті частина російських окупантів залишила підготовлені до оборони позиції і відступила в район населеного пункту Ольгине (Бериславський район Херсонської області).
У повідомленні підкреслюється, що на Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих раніше рубежів.
"За результатами успішних наступальних дій наших підрозділів частина сил ворога залишила підготовлені оборонні позиції і втекла в район населеного пункту Ольгине Бериславського району Херсонської області", - додали в Генштабі.
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Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України практично впритул підійшли до окупованого росіянами Херсону.
Українські захисники намагаються вибити російських окупантів з Хрещенівки та Золотої Балки.
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