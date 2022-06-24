Контрудар ЗСУ на Херсонщині: окупанти кинули підготовлені позиції та втекли

У Генштабі розповіли про контрудар ЗСУ / Генштаб ЗСУ

Збройні Сили України здійснили успішні наступальні дії на Південнобузькому напрямку, розповіли в Генеральному штабі Збройних сил України.

Як йдеться у зведенні, розміщеному в Facebook, в результаті частина російських окупантів залишила підготовлені до оборони позиції і відступила в район населеного пункту Ольгине (Бериславський район Херсонської області).

У повідомленні підкреслюється, що на Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих раніше рубежів.

"За результатами успішних наступальних дій наших підрозділів частина сил ворога залишила підготовлені оборонні позиції і втекла в район населеного пункту Ольгине Бериславського району Херсонської області", - додали в Генштабі.

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Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України практично впритул підійшли до окупованого росіянами Херсону.

Українські захисники намагаються вибити російських окупантів з Хрещенівки та Золотої Балки.

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