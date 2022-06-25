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Окупанти відійшли з втратами: на Півдні ЗСУ відбили дві атаки РФ і вдарили по ворогу авіацією

25 червня 2022, 08:10

За добу на півдні ЗСУ знищили 46 росіян, два танки Т-72 і великокаліберну 152-міліметрову гармату "Гіацинт", сім одиниць іншої броньованої техніки.

ЗСУ відбили атаки РФ на півдні
ЗСУ відбили дві атаки РФ на Півдні / Фото УНІАН

У п'ятницю, 24 червня, в районі села Потьомкіне Високопільського району Херсонської області українські захисники відбили дві атаки російських окупантів, які намагалися відновити втрачені позиції.

"Силами у напрямку Високопілля окупанти двічі спробували відновити втрачене становище в районі Потьомкиного. Удачі не мали. Втративши 2 танки, 4 броньовані машини і помноживши 19 на 200, ворог відступив", — йдеться в повідомленні оперативного командування Південь у Facebook.

Крім того, в Бериславському районі Херсонської області ворог здійснив раптовий авіаційний наліт гелікоптерами, випустивши шість некерованих ракет. Істотних руйнувань і постраждалих немає.

Також увечері 24 Червня із застосуванням стратегічної авіації за напрямком окупованої Херсонщини ворог атакував Криворізький район. Дві ракети було збито силами протиповітряної оборони, одна влучила в сільськогосподарські угіддя на околиці Нововоронцовки.

"Пошкоджена сільськогосподарська техніка, критичних руйнувань і людських втрат, за попередніми даними, немає", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що українські штурмовики і вертольоти завдали ударів по росіянам біля Снігурівки і Олександрівки на кордоні Миколаївської області.

Підтверджені втрати противника за добу становлять:

  • 46 окупантів;
  • великокаліберна 152-міліметрова гармата "Гіацинт";
  • 2 танки Т-72;
  • 7 одиниць іншої броньованої техніки.

"У Миколаївській області ворог продовжує проведення повітряної розвідки, а наші підрозділи продовжують збивати безпілотні "Орлани-10". Ще одна "пташка-розвідниця" заземлена безповоротно", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Главред, 24 червня в Генштабі повідомили, що Збройні Сили України здійснили успішні наступальні дії на Південнобузькому напрямку. В результаті частина російських окупантів залишила підготовлені до оборони позиції й відступила в район населеного пункту Ольгине (Бериславський район Херсонської області).

Нагадаємо, австрійський військовий аналітик Том Купер повідомив, що бійці Збройних сил України практично впритул підійшли до окупованого росіянами Херсону. Українські захисники намагаються вибити російських окупантів з Хрещенівки та Золотої Балки.

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