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ЗСУ зупинили наступ ворога під Бахмутом і на Харківщині – Генштаб

25 червня 2022, 09:15

Російські загарбники посилюють обстріли прикордонних районів України.

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ЗСУ зупинили наступ ворога під Бахмутом і на Харківщині – Генштаб/ Reuters, Генштаб ЗСУ

Українські воїни зупинили наступ ворожої піхоти на Бахмутському напрямку: окупанти намагалися рухатися у напрямку Володимирівка – Покровське, проте після вогневого ураження з боку військ ЗСУ відійшли.

Неподалік Бахмута також продовжується штурм з боку загарбників у напрямку Пилипчатине – Покровське, там тривають бойові дії. Крім цього, ворогу вдалося просунутися на один кілометр у напрямку Роти – Вершина. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

На Слов’янському напрямку противник спрямовує основні зусилля на штурм у бік населених пунктів Довгеньке та Долина, також намагається штурмувати у сторону Довгенького і Мазанівки, там триває бій.

Окупанти на Донецькому напрямку намагаються утримати рубежі, які встигли зайняти, і проводять перегрупування військ.

Російські загарбники вели обстріли по позиціях українських військових та низці населених пунктів на Донбасі з мінометів, реактивної артилерії, авіації.

Загарбники завдали авіаудару в районі Лисичанська, намагалися блокувати місто з півдня.

Також ворог вів штурм у районах населених пунктів Метьолкіне, Сиротине і Воронове, намагаючись витіснити українські підрозділи.

"З метою сприяння діям угруповання на напрямку зосередження основних зусиль, окупанти намагаються на Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках вести сковуючі дії та утримувати зайняті рубежі. На Запорізькому напрямку – ведуть оборону", – зазначають у Генштабі ЗСУ.

Окупанти також намагалися взяти під контроль ділянку дороги Ясинувата – Костянтинівка. Вони вели бій у напрямку Василівка – Кам’янка, проте отримали сильну відсіч від українських воїнів, зазнали втрат і відійшли.

На Харківському напрямку противник намагається утримати зайняті позиції. Також окупанти вдарили з артилерії по об’єктах інфраструктури в районах міста Харкова та В’ялівського водосховища.

"Дії ворожої штурмової групи в районі населеного пункту Уди (село за 45 кілометрів від Харкова – ред.) наші воїни рішуче придушили. Противник відійшов. Завдав авіаудару з вертольотів Ка-52 в районі населеного пункту Явірське", – йдеться у повідомленні.

читайте такожПолітолог пояснив, що Путін вважатиме перемогою у війні проти УкраїниНа Херсонщині ворог кинув близько однієї ротної тактичної групи для наступу у напрямку Потьомкине – Високопілля – таким чином загарбники намагалися відновити раніше втрачене положення. Проте це їм не вдалося – окупанти були змушені відійти назад.

"В акваторіях Чорного та Азовського морів у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України ворог утримує 4 носії крилатих ракет морського базування "Калібр", – додали у Генштабі.

Нагадаємо, рано вранці в суботу, 25 червня, російські загарбники нанесли масовий удар ракетами по Україні. Літаки РФ випустили щонайменше два десятки ракет для обстрілу України. Вибухи пролунали у Київській, Чернігівській, Житомирській та Миколаївській областях.

Повідомлялося, що окупанти масово вдарили ракетами по військових об'єктах біля Житомира. Літаки підлетіли з боку Білорусі і випустили 24 ракети.

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