"Це літо стане останнім для багатьох окупантів": американські РЗСВ HIMARS прибули в Україну

Потужні реактивні системи залпового вогню, які надали США, скоро кришитимуть ворогів на фронті.
В Україну уже прибули потужні реактивні системи залпового вогню HIMARS від США.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter. Він зазначив, що тепер літо буде спекотним для російських загарбників.
"HIMARS прибули в Україну. Дякую моєму американському колезі та другу Ллойду Остіну за ці потужні інструменти! Літо буде спекотним для російських окупантів. І останнім для деяких з них", – написав Резніков.
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Автор: Альона Вороніна