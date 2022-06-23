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"Це літо стане останнім для багатьох окупантів": американські РЗСВ HIMARS прибули в Україну

23 червня 2022, 14:49

Потужні реактивні системи залпового вогню, які надали США, скоро кришитимуть ворогів на фронті.

РСЗО HIMARS
Американські РЗСВ HIMARS прибули в Україну/ Вікіпедія, Twitter Резніков

В Україну уже прибули потужні реактивні системи залпового вогню HIMARS від США.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter. Він зазначив, що тепер літо буде спекотним для російських загарбників.

"HIMARS прибули в Україну. Дякую моєму американському колезі та другу Ллойду Остіну за ці потужні інструменти! Літо буде спекотним для російських окупантів. І останнім для деяких з них", – написав Резніков.

Новина доповнюється…

війна в Україні новини США РСЗВ вторгнення Росії новини України Олексій Резніков
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