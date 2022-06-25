Залужний показав, як РСЗВ HIMARS нищать окупантів на фронті

Залужний показав, як HIMARS нищать окупантів на фронті/ Вікіпедія, Twitter Резніков

Реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS, які США надали Україні для захисту від російських окупантів, уже успішно застосовуються на фронті.

Потужне РСЗВ уже декілька днів перебуває в Україні, і тепер головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав, як з такою технікою працюють українські воїни.

"Реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS вже працюють в інтересах оборони України. Артилеристи ЗСУ майстерно вражають визначені цілі – військові об’єкти ворога на нашій, українській, території. Дякуємо американському народу за надане озброєння! Наша мета – Перемога", – зазначив Залужний.

На оприлюдненому відео зафіксовано, як українські артилеристи запускають по ворожих цілях 6 ракет з РСЗВ HIMARS.

РСЗВ HIMARS – характеристики і застосування

М142 HIMARS (аббр. High Mobility Artillery Rocket System) – це американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності на колісному шасі. HIMARS може нести шість снарядів або одну оперативно-тактичну балістичну ракету.

Такі ракетні системи призначені для: ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам.

читайте такожHIMARS нищитиме окупантів у глибокому тилу: на що здатна ракетна система і як допоможе УкраїніУкраїна отримала ракетні системи з боєприпасами, які можуть стріляти на відстань до 80 кілометрів. Це дозволить вражати цілі ворога навіть у глибокому тилу. При цьому сама HIMARS лишиться недосяжною для окупантів, адже їхня артилерія на таку відстань не стріляє.

Нагадаємо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох із них стане останнім.

Українські військові уже вміють користуватися такою технікою, адже пройшли навчання з використання РСЗВ HIMARS.

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