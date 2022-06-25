Залужний показав, як РСЗВ HIMARS нищать окупантів на фронті

Американські РСЗВ можуть діставати ворога у глибокому тилу – вони стріляють на відстань до 80 кілометрів.
Реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS, які США надали Україні для захисту від російських окупантів, уже успішно застосовуються на фронті.
Потужне РСЗВ уже декілька днів перебуває в Україні, і тепер головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав, як з такою технікою працюють українські воїни.
"Реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS вже працюють в інтересах оборони України. Артилеристи ЗСУ майстерно вражають визначені цілі – військові об’єкти ворога на нашій, українській, території. Дякуємо американському народу за надане озброєння! Наша мета – Перемога", – зазначив Залужний.
На оприлюдненому відео зафіксовано, як українські артилеристи запускають по ворожих цілях 6 ракет з РСЗВ HIMARS.
РСЗВ HIMARS – характеристики і застосування
М142 HIMARS (аббр. High Mobility Artillery Rocket System) – це американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності на колісному шасі. HIMARS може нести шість снарядів або одну оперативно-тактичну балістичну ракету.
Такі ракетні системи призначені для: ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам.
читайте такожHIMARS нищитиме окупантів у глибокому тилу: на що здатна ракетна система і як допоможе УкраїніУкраїна отримала ракетні системи з боєприпасами, які можуть стріляти на відстань до 80 кілометрів. Це дозволить вражати цілі ворога навіть у глибокому тилу. При цьому сама HIMARS лишиться недосяжною для окупантів, адже їхня артилерія на таку відстань не стріляє.
Нагадаємо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох із них стане останнім.
Українські військові уже вміють користуватися такою технікою, адже пройшли навчання з використання РСЗВ HIMARS.
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