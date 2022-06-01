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Байден дав добро: в Україну відправляють із США системи залпового вогню HIMARS

1 червня 2022, 20:29

У пакет увійшли і ракетні системи, оскільки Україна пообіцяла не використовувати їх для ударів по території Росії.

HIMARS, США
HIMARS / Вікіпедія, pixabay

США все ж передадуть Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS, навколо яких останній тиждень йшли активні обговорення.

Сьогодні вдень Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив, що Вашингтон виділяє новий пакет військової допомоги Україні. Він зазначав, що в пакет увійшли і ракетні системи, оскільки Україна пообіцяла не використовувати їх для ударів по території Росії.

Тепер же в Білому домі офіційно підтвердили відправку РСЗВ, а також уточнили, що мова йде про HIMARS і боєприпаси до них.

"США підтримають наших українських партнерів і будуть продовжувати надавати Україні озброєння та обладнання для захисту. Ми будемо продовжувати очолювати світ у наданні історичної допомоги для підтримки боротьби України за свободу", - йдеться в заяві Білого дому.

Реактивна система залпового вогню HIMARS - характеристики

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ВВС

РСЗВ HIMARS призначена для: ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів; для надання вогневої підтримки своїм підрозділам.

HIMARS може вести вогонь керованими і некерованими ракетами, які можуть стартувати з єдиної універсальної колісної платформи.

На одному шасі можуть бути встановлені різні типи ракет з дальністю від 70 до 500 км.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, 31 травня експерт з міжнародних відносин, дипломат Майкл Макфол повідомив, що Збройні Сили України отримають нову партію високоточних керованих ракет MLRS з більшою дальністю, ніж зараз. Однак дальність їх дії не дозволить наносити удар по території РФ.

Як повідомляв Главред, військовий експерт Олег Жданов вважає, що якщо ЗСУ передадуть не тільки американську універсальну пускову установку MLRS M270, але і оперативно-тактичні ракети, то українська сторона отримає в вогневому плані величезну перевагу.

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