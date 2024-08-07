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Всупереч заявам МО влада Курської області зізналася в активних боях на кордоні

Анна Ярославська
7 серпня 2024, 09:05
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Аналітики ISW заявили, що офіційна влада і структури Міноборони не узгодили свої заяви про події в Курській області.
Курська область
Влада Курської області заявила про активні бойові дії на кордоні / Колаж: Главред, фото: скріншот

У країні-агресорі РФ місцева влада і Міноборони не узгодили свої версії щодо того, що відбувається в Курській області. Зокрема, в. о. губернатора Олексій Смирнов і кілька російських військових блогерів стверджують, що в прикордонних районах Суджанського і Кореневського районів тривають бойові дії. А Міноборони РФ і ФСБ Росії відзвітували про те, що відбили рейди.

Як ідеться у звіті Інституту вивчення війни за 6 серпня, російські джерела стверджують, що вчора було здійснено серію рейдів через кордон у Курську область.

Міністерство оборони РФ і Федеральна служба безпеки Росії заявили, що російські прикордонні війська і співробітники ФСБ відбили кілька рейдів, оснащених приблизно батальйонною кількістю танків і бронетехніки.

відео дня

Наступ нібито йшов на російські позиції поблизу Ніколаєво-Дарино та Олешня Курської області (на північний захід від міста Суми та вздовж російсько-українського кордону).

Геолокаційні кадри, опубліковані 6 серпня, показують пошкоджену і покинуту бронетехніку приблизно за сім кілометрів на північ від міжнародного кордону на захід від Любимівки, Курська область.

Російські джерела стверджують, що на кадрах видно українську техніку, але ISW не може підтвердити, чи є ця бронетехніка російською або українською.

Російські військові блогери стверджують, що Курську область атакували з двох напрямків: від пункту пропуску "Суджа" і від селища Нове, Сумська область, у напрямку Миколиєво-Дарине, Курська область.

Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські резервні сили відповіли на рейди, а російське інсайдерське джерело стверджувало, що елементи чеченського спецназу "Ахмат" також відбивали рейди, але ISW не може перевірити ці твердження.

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська знищили 16 українських бронемашин під час рейдів і що російські війська завдали ударів у відповідь по українських позиціях у Сумській області.

Російські блогери опублікували відео, на яких нібито показано наслідки нібито українських рейдів, хоча більшість пошкоджень, показаних на відео, є результатом звичайних українських обстрілів і не вказують на те, що в цьому районі велися наземні дії.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Що відбувається в Курській області

6 серпня російські пропагандисти заявили про прорив у Курську область з боку України кількох механізованих колон. В області почався інтенсивний обстріл енергооб'єктів та інфраструктури ворога.

У Мережі ходили чутки про нібито причетність до операції російських добровольчих загонів при ЗСУ. Ні в Легіоні "Свобода Росії", ні в ГУР на запитання про участь у боях українських сил Главреду так і не відповіли.

У Міноборони країни-агресора підтвердили бої. Росія направила в Курську область резерви.

Російські воєнкори заявили про бойові втрати своєї армії в Курській області. Деякі пабліки зазначали, що серед втрат країни-агресора є особовий склад, авіація та інша військова техніка.

Крім цього, в Мережі оприлюднили відео допитів двох полонених російських строковиків, яких, як вони самі підтвердили, відправили на охорону російсько-українського кордону.

Військовий експерт Юрій Федоров заявив, що російська військова розвідка жорстко провалилася, і це підтверджує прорив кордону з РФ у Курській області. Він переконаний, що для Кремля це стало справжнім шоком.

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