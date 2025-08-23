Карма в дії: на Луганщині підірвали причетних до звірств у Бучі росіян

Детонація сталася у дворі одного з будинків, де перебували шість російських загарбників.

На Луганщині прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: Pixabay, скріншот

Головне:

Знищено російських окупантів на території Луганської області

Детонація сталася у дворі одного з будинків, де перебували загарбники РФ

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) повідомляє про знищення трьох російських окупантів на території тимчасово окупованого селища Кадіївське Кадіївської міської громади Алчевського району Луганської області.

Про вдалу операцію 22 серпня внаслідок вибуху йдеться в повідомленні в Telegram-каналі ГУР у суботу.

"Детонація сталася на подвір'ї одного з будинків, де перебували шестеро російських загарбників з їхнім військовим транспортом... Унаслідок вибуху знищено два ворожі пікапи з кулеметами, УАЗ "буханка", завантажену боєкомплектом, а також трьох російських окупантів. Ще двоє загарбників - важкі "300", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що знищені окупанти у 2022 році брали безпосередню участь у скоєнні воєнних злочинів у місті Буча Київської області, а на окупованій частині Луганської області виконували функцію мобільної групи протиповітряної оборони для прикриття від повітряних атак облаштованої неподалік від будинку ворожої військово-ремонтної бази.

Дивіться відео - на Луганщині підірвали окупантів РФ:

Удари по окупантах РФ: що кажуть у ГУР

У тимчасово захопленому Мелітополі раніше прогримів сильний вибух, після якого в небо здійнявся високий стовп диму і полум'я. Як повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України,подія стала результатом успішної спецоперації.

За інформацією ГУР, спільно з силами місцевого опору на околиці міста було здійснено атаку, внаслідок якої було підірвано мікроавтобус із військовослужбовцями окупаційного формування "Ахмат".

Як повідомляв Главред, раніше керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко говорив, що в російських містах прогриміли потужні вибухи. Жорсткі вибухи росіяни почули в Підмосков'ї. На удари скаржилися в Дмитрові.

Нагадаємо, що вибухи лунали в кількох регіонах країни-агресора. Росіяни скаржилися на атаку дронів, які летіли нібито в бік Москви.

Раніше повідомлялося, що в Тульській області країни-агресора Росії призупинив роботу хімічний завод "Щекіноазот" після атаки безпілотників.

Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

