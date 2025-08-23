Збереже себе і режим: названо умову, коли Путін зважиться 'відповзти назад'

Путін може піти на радикальні міри заради збереження власного режиму.

https://glavred.net/war/sohranit-sebya-i-rezhim-nazvano-uslovie-kogda-putin-reshitsya-otpolzti-nazad-10692092.html Посилання скопійоване

Коли Путін зважиться "відповзти назад" / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Ключові тези:

Путін може зважитися "відповзти назад" з українських територій

Він це може зробити для того, щоб зберегти себе і свій режим

Путіну зараз треба зважувати кожен свій крок

Російський диктатор Володимир Путін може зважитися "відповзти назад" та платити контрибуцію Україні для того, щоб зберегти власний режим. Про це в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Якщо на чаші терезів будуть два варіанти – або відповзти назад, пояснивши через пропаганду, що Росія домоглася всього, чого хотіла, і перемогла, щоб таким чином зберегти себе і режим на якийсь час, або вперто йти вперед, спостерігаючи за крахом власного режиму, то навіть такі божевільні, як Путін, в секунду просвітлення зрозуміють, який вибір зробити", - наголосив він. відео дня

За його словами, насправді є кілька варіантів, але оточення Путіна буде діяти, якщо зрозуміє, що навколо Росії стискається кільце.

"В той же час спостерігається "розквіт" російської економіки, через який незабаром в Росії введуть картки на продукти першої необхідності, зокрема, на бензин. Як відзначають російські економісти, це прямий шлях до встановлення фіксованих цін, а це – "держплан СРСР", і ми знаємо, як закінчив СРСР. А все, що відбувається в Росії і з Росією зараз, цілком можна порівняти з тим, що відбувалося з СРСР перед розвалом", - каже дипломат.

На його думку, Путіну зараз треба зважувати кожен свій крок, бо будь-який з них може стати для нього фатальним.

Дивіться відео, в якому Володимир Огризко проаналізував підсумки зустрічі Трампа і Зеленського та розповів про козирі, які з'явилися в України:

Чи готовий Путін завершувати війну

Політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов заявив, що Після зустрічі з Дональдом Трампом російський диктатор Путін продовжить маневрувати та говоритиме, що "необхідний наступний етап переговорів".

"Путін гратиме в цю гру, поки Трамп не зірветься з гачка. Але все, що демонструє Путін своїми рішеннями всередині країни, свідчить про те, що він збирається вести війну і в 2026 році - немає жодних підстав поки що бачити, щоб Путін збирався припинити війну за чотири регіони", - наголосив він.

Війна - останні новини України

Як повідомляв Главред, президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що наразі немає жодних ознак готовності російського лідера Володимира Путіна розпочати мирні переговори з Україною. Кремль дотримується стратегії затягування війни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що протягом найближчих двох тижнів зможе оцінити реальні шанси на досягнення миру в Україні. Якщо ж помітного прогресу не буде, він пообіцяв змінити тактику.

Водночас, президент України Володимир Зеленський сказав, що єдиним реалістичним шляхом досягнення миру залишаються прямі переговори у вузьких форматах. Однак, Росія масованими ударами по Україні та жорсткими штурмовими діями на фронті не демонструє намірів завершувати війну.

Читайте також:

Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред