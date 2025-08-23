Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Збереже себе і режим: названо умову, коли Путін зважиться "відповзти назад"

Марія Николишин
23 серпня 2025, 17:56
1244
Путін може піти на радикальні міри заради збереження власного режиму.
Збереже себе і режим: названо умову, коли Путін зважиться 'відповзти назад'
Коли Путін зважиться "відповзти назад" / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Ключові тези:

  • Путін може зважитися "відповзти назад" з українських територій
  • Він це може зробити для того, щоб зберегти себе і свій режим
  • Путіну зараз треба зважувати кожен свій крок

Російський диктатор Володимир Путін може зважитися "відповзти назад" та платити контрибуцію Україні для того, щоб зберегти власний режим. Про це в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Якщо на чаші терезів будуть два варіанти – або відповзти назад, пояснивши через пропаганду, що Росія домоглася всього, чого хотіла, і перемогла, щоб таким чином зберегти себе і режим на якийсь час, або вперто йти вперед, спостерігаючи за крахом власного режиму, то навіть такі божевільні, як Путін, в секунду просвітлення зрозуміють, який вибір зробити", - наголосив він.

відео дня

За його словами, насправді є кілька варіантів, але оточення Путіна буде діяти, якщо зрозуміє, що навколо Росії стискається кільце.

"В той же час спостерігається "розквіт" російської економіки, через який незабаром в Росії введуть картки на продукти першої необхідності, зокрема, на бензин. Як відзначають російські економісти, це прямий шлях до встановлення фіксованих цін, а це – "держплан СРСР", і ми знаємо, як закінчив СРСР. А все, що відбувається в Росії і з Росією зараз, цілком можна порівняти з тим, що відбувалося з СРСР перед розвалом", - каже дипломат.

На його думку, Путіну зараз треба зважувати кожен свій крок, бо будь-який з них може стати для нього фатальним.

Дивіться відео, в якому Володимир Огризко проаналізував підсумки зустрічі Трампа і Зеленського та розповів про козирі, які з'явилися в України:

Чи готовий Путін завершувати війну

Політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов заявив, що Після зустрічі з Дональдом Трампом російський диктатор Путін продовжить маневрувати та говоритиме, що "необхідний наступний етап переговорів".

"Путін гратиме в цю гру, поки Трамп не зірветься з гачка. Але все, що демонструє Путін своїми рішеннями всередині країни, свідчить про те, що він збирається вести війну і в 2026 році - немає жодних підстав поки що бачити, щоб Путін збирався припинити війну за чотири регіони", - наголосив він.

Війна - останні новини України

Як повідомляв Главред, президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що наразі немає жодних ознак готовності російського лідера Володимира Путіна розпочати мирні переговори з Україною. Кремль дотримується стратегії затягування війни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що протягом найближчих двох тижнів зможе оцінити реальні шанси на досягнення миру в Україні. Якщо ж помітного прогресу не буде, він пообіцяв змінити тактику.

Водночас, президент України Володимир Зеленський сказав, що єдиним реалістичним шляхом досягнення миру залишаються прямі переговори у вузьких форматах. Однак, Росія масованими ударами по Україні та жорсткими штурмовими діями на фронті не демонструє намірів завершувати війну.

Читайте також:

Про персону: Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Путін Володимир Огризко новини України війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський покарав ексдружину й родичів Путіна: подробиці про нові санкції

Зеленський покарав ексдружину й родичів Путіна: подробиці про нові санкції

19:35Війна
Введення іноземних військ в Україну: у НАТО зробили важливу заяву

Введення іноземних військ в Україну: у НАТО зробили важливу заяву

17:53Світ
Путін тягне час: президент Фінляндії розкрив строк, доки РФ планує вести війну

Путін тягне час: президент Фінляндії розкрив строк, доки РФ планує вести війну

16:32Війна
Реклама

Популярне

Більше
Понад 70 років тому карту України перекроїли: як з'явилася наймолодша область

Понад 70 років тому карту України перекроїли: як з'явилася наймолодша область

Гороскоп на завтра 24 серпня: Скорпіонам - благословенний день, Водоліям - сварка

Гороскоп на завтра 24 серпня: Скорпіонам - благословенний день, Водоліям - сварка

Путін тягне час: президент Фінляндії розкрив строк, доки РФ планує вести війну

Путін тягне час: президент Фінляндії розкрив строк, доки РФ планує вести війну

Фортуна буде на боці п’яти знаків зодіаку 23 серпня: хто серед щасливчиків

Фортуна буде на боці п’яти знаків зодіаку 23 серпня: хто серед щасливчиків

Уперше за багато років: Ані Лорак кардинально змінила зачіску і стала блондинкою

Уперше за багато років: Ані Лорак кардинально змінила зачіску і стала блондинкою

Останні новини

19:46

Зачинити вікна в авто можна віддалено: корисна функція, про яку не знають водії

19:35

Зеленський покарав ексдружину й родичів Путіна: подробиці про нові санкції

18:53

Один предмет "з’їдає" швидкість Wi-Fi вдома: куди потрібно переставити роутер

18:53

"Візьми гвинтівку і сам їдь в Україну": віцепрем'єр Італії накинувся на Макрона

18:51

Українці дізналися про перерахунок пенсій: кому можуть нарахувати підвищені виплати

В України з’явилися два козирі, здатні змінити хід війни – ОгризкоВ України з’явилися два козирі, здатні змінити хід війни – Огризко
17:56

Збереже себе і режим: названо умову, коли Путін зважиться "відповзти назад"Відео

17:53

Введення іноземних військ в Україну: у НАТО зробили важливу заяву

17:43

Таємниця прапора України: коли він з'явився насправді та чому був забороненийВідео

17:22

Легендарна Серена Вільямс приголомшила секретом свого схуднення

Реклама
16:58

РФ готує масований удар: у Мережі попередили про бомбардувальники з ракетами

16:44

До жовтня наступ РФ може сповільнитись: військовий назвав неочікувану причину

16:32

Путін тягне час: президент Фінляндії розкрив строк, доки РФ планує вести війну

16:28

Коли народжуються люди із даром цілителя: нумерологи назвали ТОП-4 дати

15:56

Якою буде погода в Україні на День незалежності: українцям варто бути готовими

15:54

В ідеальну яєчню кладуть одну добавку: розкрито головний секретВідео

15:44

Українська Атлантида: процвітаюче місто, яке затопили в часи СРСРВідео

15:41

Анна Трінчер купила дороге авто і закрила коментарі: що вона кажеВідео

15:39

Надійний і недорогий: механік назвав дешевий автомобіль, який варто купувати

14:55

Референдум про території: ексглава МЗС розкрив сценарій завершення війниВідео

14:47

Чому помідори "застрягли" в рості: приховані причини і як розв‘язати проблему

Реклама
14:15

Романтика на порозі: які ТОП-5 знаків зустрінуть кохання наприкінці серпня

13:55

Аварія винищувача МіГ-29: у ЗСУ розкрили деталі загибелі "Привида Києва"

13:48

Китай готовий відправити миротворців в Україну: є одна умова

13:44

Червоні прапорці: які ТОП-10 фраз не можна говорити чоловікам

13:09

Тест на уважність: де захована літера А – її треба знайти всього за 5 секунд

12:57

Карма в дії: на Луганщині підірвали причетних до звірств у Бучі росіянВідео

12:44

Як "оживити" сухі вологі серветки: швидкі домашні методи

12:28

"Не старається": чоловік Лорак кинув її в найважливіший момент

12:19

Китайський гороскоп на завтра 24 серпня: Собакам - депресія, Щурам - конфлікти

12:05

Зеленський готовий говорити про обмін територіями з Путіним, - МЗС України

12:00

Джамала розповіла, як повернулася у форму після третіх пологів

11:37

"Путін виставляє Трампа дурнем": без якого кроку диктатор не піде на мирні переговори

11:29

У Києві прогриміли вибухи: збитий російський дрон упав просто на дорогу

10:57

Дупло - не вирок: перевірений спосіб продовження життя дереву

10:44

"Щоб душа померлого попрощалася з домом": чи можна прибирати вдома одразу після похоронуВідео

10:40

Чи зустрінуться Путін і Зеленський: в ISW розкрили приховані мотиви Кремля

09:58

Полум'я до небес, оголошено евакуацію: у США пролунали вибухи, яка причина

09:15

"РФ повинна виконати свою частину угоди": що задумав Путін

08:55

Молодик у Діві: кому зірки обіцяють успіх, любов і грошіВідео

08:49

РФ накрили вибухи: в домах тремтіли стіни, вибито шибки, палає залізничний район

Реклама
08:06

Загинув, коли заходив на посадку: Україна втратила пілота винищувача МіГ-29

07:10

Де три відмінності між дівчатами з валізами: тільки найуважніший розгадає загадку

06:19

Чи можливий мир із Росією?Погляд

05:36

Гороскоп на завтра 24 серпня: Скорпіонам - благословенний день, Водоліям - сварка

05:00

Фортуна буде на боці п’яти знаків зодіаку 23 серпня: хто серед щасливчиків

04:35

Павуки зникнуть назавжди: який спрей із двох інгредієнтів можна зробити власноруч

03:32

Учені знайшли "нову Землю": з'ясувалося, де ховається невідома планета

02:30

На яких простирадлах найкорисніше спати: ідеальний варіант для шкіри, волосся і міцного сну

01:38

Молодий місяць змінить все: які ТОП-3 знаки зодіаку отримають шанс від долі

00:50

РФ накопичила ракет і дронів: ворог готується до нових масованих атак

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти