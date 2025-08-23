Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"РФ повинна виконати свою частину угоди": що задумав Путін

Альона Вороніна
23 серпня 2025, 09:15оновлено 23 серпня, 10:29
1032
Україна, США і європейські партнери поступово просуваються в питанні гарантій безпеки, попри спроби Росії зірвати цей процес.
'РФ повинна виконати свою частину угоди': що задумав Путін
РФ повинна виконати свою частину угоди/ колаж: Главред, фото: сайт Кремля, ОП

Основні тези Кисилиці:

  • Україна, США і європейські партнери просуваються в питанні гарантій безпеки
  • Водночас РФ намагається зірвати мирний процес
  • Путін не готовий до змістовних переговорів і зустрічі

Україна, Сполучені Штати Америки і європейські партнери поступово просуваються в питанні гарантій безпеки, не зважаючи на те, що країна-агресорка Росія здійснює спроби зірвати мирний процес.

Водночас російський диктатор Володимир Путін не готовий до змістовних переговорів і зустрічі. Таку думку висловив перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця в інтерв'ю для NBC News.

відео дня

Він зазначив, що зустріч президента України Володимира Зеленського, американського президента Дональда Трампа і європейських лідерів, яка відбулася у понеділок, 18 серпня, стала головною подією останніх місяців.

"Я дійсно вірю, що справа просувається вперед, і просувається поступово... і це (зустріч – ред.) важливе досягнення, в якому президент Трамп зіграв вирішальну роль", – заявив Кислиця.

Заступник глави МЗС України прокоментував слова глави російського МЗС Сергія Лаврова, який в інтерв’ю NBC нещодавно фактично заперечив бажання Путіна зустрічатися із Зеленським, щоб закінчити війну. Кислиця наголосив, що спроби керівництва Росії поставити під сумнів легітимність Зеленського як президента України є просто давно відпрацьованим пропагандистським кліше.

"Ми не повинні відволікатися на те, що каже Лавров", – сказав представник МЗС України.

Кислиця наголосив, що президент Трамп і його команда, а також керівництво України – мають достатньо важелів впливу на Москву, щоб просунути цей процес вперед. Водночас він звернув увагу, що Росія свідомо намагається затягнути переговорний процес.

Кислиця зазначив, що Росія і далі продовжує маніпулювати США та особисто Трампом, але поступово адміністрація американського президента все краще бачить і розуміє ці маніпуляції.

Він також сказав, що не бачить "жодних ознак того, що Путін готовий до змістовних переговорів і до зустрічі – як двосторонньої, так і тристоронньої".

Посадовець зазначив, що питання гарантій безпеки для України потребує часу для підготовки узгодженого проєкту.

У той же час Кислиця відкинув можливість участі РФ у вирішенні питань української безпеки.

"Росія повинна виконати свою частину угоди, а саме – працювати в дусі співпраці зі Сполученими Штатами та європейськими партнерами України, які узгодять між собою гарантії безпеки… Гарантії безпеки не призначені для будь-яких зловмисних дій агресора в майбутньому", – сказав перший заступник міністра.

Гарантії безпеки для України – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, стало відомо, які гарантії безпеки для України просять у Трампа. Питання порушували на зустрічі голови Об'єднаного комітету начальників штабів США з європейськими військовими представниками.

Також раніше було названо варіанти гарантій безпеки України. У Reuters із посиланням на джерела повідомили, що США і союзники обговорюють варіанти військового захисту Києва від нападу РФ.

Нагадаємо, Лавров зірвав переговори Трампа і Путіна через питання України. МЗС Росії блокує прямі зобов’язання Росії щодо гарантій безпеки для Києва.

Читайте також:

Про джерело: NBC News

NBC News — новинний телевізійний канал США, що належить National Broadcasting Company (NBC). Він почав свою роботу 21 лютого 1940 року.

До торгових марок NBC News належать NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News і Newsvine, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні Володимир Путін новини України Сергій Кислиця гарантії безпеки
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чи зустрінуться Путін і Зеленський: в ISW розкрили приховані мотиви Кремля

Чи зустрінуться Путін і Зеленський: в ISW розкрили приховані мотиви Кремля

10:40Україна
"РФ повинна виконати свою частину угоди": що задумав Путін

"РФ повинна виконати свою частину угоди": що задумав Путін

09:15Світ
РФ накрили вибухи: в домах тремтіли стіни, вибито шибки, палає залізничний район

РФ накрили вибухи: в домах тремтіли стіни, вибито шибки, палає залізничний район

08:49Війна
Реклама

Популярне

Більше
Влупить +9, литимуть грозові дощі з градом: до України наближається потужний шторм

Влупить +9, литимуть грозові дощі з градом: до України наближається потужний шторм

Понад 70 років тому карту України перекроїли: як з'явилася наймолодша область

Понад 70 років тому карту України перекроїли: як з'явилася наймолодша область

Втрати ростуть, динаміка просування падає: Путін рознився через бої на фронті

Втрати ростуть, динаміка просування падає: Путін рознився через бої на фронті

Штучне обмеження виплат суддям підриває незалежність правосуддя – суддя Марина Барсук

Штучне обмеження виплат суддям підриває незалежність правосуддя – суддя Марина Барсук

Уперше за багато років: Ані Лорак кардинально змінила зачіску і стала блондинкою

Уперше за багато років: Ані Лорак кардинально змінила зачіску і стала блондинкою

Останні новини

10:57

Дупло - не вирок: перевірений спосіб продовження життя дереву

10:44

"Щоб душа померлого попрощалася з домом": чи можна прибирати вдома одразу після похоронуВідео

10:40

Чи зустрінуться Путін і Зеленський: в ISW розкрили приховані мотиви Кремля

09:58

Полум'я до небес, оголошено евакуацію: у США пролунали вибухи, яка причина

09:15

"РФ повинна виконати свою частину угоди": що задумав Путін

В України з’явилися два козирі, здатні змінити хід війни – ОгризкоВ України з’явилися два козирі, здатні змінити хід війни – Огризко
08:55

Молодик у Діві: кому зірки обіцяють успіх, любов і грошіВідео

08:49

РФ накрили вибухи: в домах тремтіли стіни, вибито шибки, палає залізничний район

08:06

Загинув, коли заходив на посадку: Україна втратила пілота винищувача МіГ-29

07:10

Де три відмінності між дівчатами з валізами: тільки найуважніший розгадає загадку

Реклама
06:19

Чи можливий мир із Росією?Погляд

05:36

Гороскоп на завтра 24 серпня: Скорпіонам - благословенний день, Водоліям - сварка

05:00

Фортуна буде на боці п’яти знаків зодіаку 23 серпня: хто серед щасливчиків

04:35

Павуки зникнуть назавжди: який спрей із двох інгредієнтів можна зробити власноруч

03:32

Учені знайшли "нову Землю": з'ясувалося, де ховається невідома планета

02:30

На яких простирадлах найкорисніше спати: ідеальний варіант для шкіри, волосся і міцного сну

01:38

Молодий місяць змінить все: які ТОП-3 знаки зодіаку отримають шанс від долі

00:50

РФ накопичила ракет і дронів: ворог готується до нових масованих атак

00:13

Втрати ростуть, динаміка просування падає: Путін рознився через бої на фронті

00:08

Напасть: з Кіркоровим сталася нова бідаВідео

22 серпня, п'ятниця
23:23

Ведучі телемарафону "Єдині Новини" знялися у зворушливому ролику

Реклама
22:28

Україна на межі серйозного дефіциту: названо причини стрибка цін на хліб

22:16

Трамп розлютився через дії Путіна: "Я прийму дуже важливе рішення"Відео

21:58

Мертве море: чому найсолоніше озеро на Землі зникає

21:37

У Києва з'явився важливий аргумент: ексглава МЗС розкрив сценарій закінчення війниВідео

21:30

Не лише картопля - з чого насправді в Україні роблять чипсиВідео

21:14

Переговори США-Китай: чи готова Україна до них?Погляд

21:05

Таємниця прозорості: чому скло пропускає світло

20:33

Понад 70 років тому карту України перекроїли: як з'явилася наймолодша область

20:29

США можуть з повітря прикрити коаліцію: ЗМІ про вироблення гарантій для України

19:58

Уперше за багато років: Ані Лорак кардинально змінила зачіску і стала блондинкою

19:45

Влупить +9, литимуть грозові дощі з градом: до України наближається потужний шторм

19:41

Історія та сучасність шиболетів: як слово стає зброєю

19:28

Рис вийде ідеально розсипчастим: головний секрет бездоганної стравиВідео

19:27

"Мені абсолютно байдуже": Лоліта зважилася на радикальні заходи щодо доньки

19:26

Мистецтво, що об’єднує: хореограф Євген Кот допоміг здійснити мрію доньки українського захисника

19:10

Коли Путін зустрінеться з Зеленським?Погляд

18:38

В Україні "м'ясо для бідних" стало розкішшю - ціни зрівнялися з олениною

18:33

Відмова Трамп від участі в переговорах: ЗМІ дізналися про вразливу позицію Києва

18:24

5 цікавих фактів про англійську мову: що варто знати новачкам

18:21

Путініст Кіркоров злив усю правду про себе зрадниці Лорак - деталі

Реклама
18:02

Чому не можна прибирати 23 серпня: прикмети, які вбережуть від втрат

17:37

Чи були ваші предки угорцями: прізвище розповість про корінне походження

17:36

Іван Гелюх: DRI залучила €60 млн "зеленого" кредиту актуально

17:27

Володіють мудрістю з минулих життів: які знаки зодіаку вже були тут раніше

17:24

Убивство Фаріон: прокурори заявили про важливе зізнання обвинуваченого Зінченка

17:07

Чому ми плачемо від цибулі – секрети хімії та прості лайфхаки

16:39

Зустріч із Путіним і гарантії для України: Зеленський зробив гучні заяви

16:38

Долар стрімко полетів вгору: який курс валют чекає на українців 25 серпня

16:28

Скільки "з'їдають" популярні кросовери: реальний рейтинг витрат палива в УкраїніВідео

15:49

Чому котам не можна підстригати вуса: для чого вони потрібні насправді

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти