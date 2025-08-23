'РФ повинна виконати свою частину угоди': що задумав Путін

Україна, США і європейські партнери поступово просуваються в питанні гарантій безпеки, попри спроби Росії зірвати цей процес.

РФ повинна виконати свою частину угоди/ колаж: Главред, фото: сайт Кремля, ОП

Основні тези Кисилиці:

Україна, США і європейські партнери просуваються в питанні гарантій безпеки

Водночас РФ намагається зірвати мирний процес

Путін не готовий до змістовних переговорів і зустрічі

Україна, Сполучені Штати Америки і європейські партнери поступово просуваються в питанні гарантій безпеки, не зважаючи на те, що країна-агресорка Росія здійснює спроби зірвати мирний процес.

Водночас російський диктатор Володимир Путін не готовий до змістовних переговорів і зустрічі. Таку думку висловив перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця в інтерв'ю для NBC News.

Він зазначив, що зустріч президента України Володимира Зеленського, американського президента Дональда Трампа і європейських лідерів, яка відбулася у понеділок, 18 серпня, стала головною подією останніх місяців.

"Я дійсно вірю, що справа просувається вперед, і просувається поступово... і це (зустріч – ред.) важливе досягнення, в якому президент Трамп зіграв вирішальну роль", – заявив Кислиця.

Заступник глави МЗС України прокоментував слова глави російського МЗС Сергія Лаврова, який в інтерв’ю NBC нещодавно фактично заперечив бажання Путіна зустрічатися із Зеленським, щоб закінчити війну. Кислиця наголосив, що спроби керівництва Росії поставити під сумнів легітимність Зеленського як президента України є просто давно відпрацьованим пропагандистським кліше.

"Ми не повинні відволікатися на те, що каже Лавров", – сказав представник МЗС України.

Кислиця наголосив, що президент Трамп і його команда, а також керівництво України – мають достатньо важелів впливу на Москву, щоб просунути цей процес вперед. Водночас він звернув увагу, що Росія свідомо намагається затягнути переговорний процес.

Кислиця зазначив, що Росія і далі продовжує маніпулювати США та особисто Трампом, але поступово адміністрація американського президента все краще бачить і розуміє ці маніпуляції.

Він також сказав, що не бачить "жодних ознак того, що Путін готовий до змістовних переговорів і до зустрічі – як двосторонньої, так і тристоронньої".

Посадовець зазначив, що питання гарантій безпеки для України потребує часу для підготовки узгодженого проєкту.

У той же час Кислиця відкинув можливість участі РФ у вирішенні питань української безпеки.

"Росія повинна виконати свою частину угоди, а саме – працювати в дусі співпраці зі Сполученими Штатами та європейськими партнерами України, які узгодять між собою гарантії безпеки… Гарантії безпеки не призначені для будь-яких зловмисних дій агресора в майбутньому", – сказав перший заступник міністра.

Гарантії безпеки для України – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, стало відомо, які гарантії безпеки для України просять у Трампа. Питання порушували на зустрічі голови Об'єднаного комітету начальників штабів США з європейськими військовими представниками.

Також раніше було названо варіанти гарантій безпеки України. У Reuters із посиланням на джерела повідомили, що США і союзники обговорюють варіанти військового захисту Києва від нападу РФ.

Нагадаємо, Лавров зірвав переговори Трампа і Путіна через питання України. МЗС Росії блокує прямі зобов’язання Росії щодо гарантій безпеки для Києва.

