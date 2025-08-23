РФ накрили вибухи: в домах тремтіли стіни, вибито шибки, палає залізничний район

Крім Волгоградської області, на вибухи також скаржилися жителі Краснодарського краю.

У РФ прозвучали вибухи / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

Росія заявила про атаку БпЛА, постраждали щонайменше троє людей

Вибухи зафіксовано у Волгоградській та Краснодарській областях

У ніч проти 23 серпня в місті Петров Вал Волгоградської області РФ пролунали вибухи. Місцеві мешканці заявили про атаку безпілотників і займання. Про це повідомляють російські Telegram-канали. За даними каналу Astra, жителі повідомили про кілька потужних вибухів.

Атака на Волгоградську область РФ

Ймовірно, на населений пункт було здійснено атаку невідомих дронів. Після цього неподалік залізничної станції спалахнула пожежа, а у будинках поблизу повибивало шибки.

Згодом у мережі з’явилися кадри біля ювелірної крамниці "Алмаз", де видно розбите скло. Навпроти цього магазину розташована станція "Петров Вал".

Нічні удари безпілотників по Росії / фото: тг-канал Главред

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив атаку безпілотників і заявив, що протиповітряна оборона намагається їх збивати. Водночас він не прокоментував пожежу в районі залізниці, натомість повідомив про займання сухої трави.

"Унаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння сухої рослинності в районі хутора Крапцовський Кумилженського району. Осередок локалізовано, загрози населеному пункту немає", - стверджує він.

За його словами, загрози для місцевих жителів там немає, але внаслідок атаки постраждали троє людей.

Вибухи прозвучали у Краснодарській області

Окрім цього, уночі одразу в трьох населених пунктах Краснодарського краю Росії: в місті Абінськ, а також селищах Ільський та Афіпський пролунали вибухи.

За даними з відкритих джерел, спрацювала система протиповітряної оборони.

Місцеві жителі повідомляли про характерний звук безпілотників та скаржилися на щонайменше десять гучних вибухів. Від вибухової хвилі в будинках тремтіли стіни, а в автомобілях масово спрацьовувала сигналізація.

Зауважимо, що поблизу селища Афіпський, розташований великий нафтопереробний завод, який є важливим для російської армії логістичним центром. Він постачає дизельне пальне та авіаційний гас.

Вибухи в Росії та удари по цілям росіян - що відомо

Як повідомляв Главред, 22 серпня ЗСУ знищили пункт базування російських безпілотників в Криму. Унаслідок удару було знищено до трьох російських безпілотників "Mohajer-6" та два БпЛА "Форпост". Ці дрони ворог використовував для розвідки та спостереження за обстановкою в акваторії Чорного моря.

Окрім цього, напередодні український бойовий морський безпілотник зміг проникнути в бухту Новоросійська, де базується Чорноморський флот Росії. Під час операції дрон втратив зв'язок з центром управління. Росіяни відправили на його перехоплення групу з п'яти елітних водолазів, але в результаті всі вони загинули.

Крім того, у російському місті Унеча Брянської області внаслідок атаки безпілотників сталася велика пожежа на нафтоперекачувальній станції. Цей об'єкт є ключовим вузлом нафтопроводу "Дружба", що використовується для транспортування російської нафти до країн Європи.

Удари по Росії Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

