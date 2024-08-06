"На нас просто забили": російські строковики скаржаться на те, що їх "кинули" в Суджі

У Курській області тривають жорсткі бої. Під час цих боїв вдалося взяти в полон російських окупантів і вони розповіли цікаві подробиці. Відео з ними вже розлетілися в Мережі.
Повідомляється, що щонайменше шість окупантів склали зброю і здалися в полон. Серед них були навіть строковики. Безпілотник зафіксував процес конвоювання.
Пізніше в Мережі з'явилося відео з допитами полонених. 22-річний строковик Данило Колесников розповів, що він перебував на позиціях окупантів у прикордонному місті Суджа. Сам він родом із Ровеньського району Бєлгородської області. Також там спіймали і 21-річного строковика Максима Хямямяляйнен із міста Інта Республіки Комі.
У полон вдалося взяти і командира строковиків - 44-річного сержанта Олексія Подбородова.
Полонені стверджують, що їх кинули на ці позиції, хоча вони не повинні були брати участь у бойових діях. Там вони провели під обстрілами 4 дні, просили командирів вивести їх, але ті відмовилися.
"Кинули, забили на нас просто... Здохнуть, так здохнуть", - обурюється один із полонених.
Дивіться відео з полоненими російськими окупантами в Курській області:
Бої в Курській області - останні новини
У вівторок, 6 серпня, російські пропагандисти заявили про прорив у Курську область з боку України кількох механізованих колон. В області почався інтенсивний обстріл енергооб'єктів та інфраструктури ворога.
У Мережі ходили чутки про нібито причетність до операції російських добровольчих загонів при ЗСУ. Ні в Легіоні "Свобода Росії", ні в ГУР на запитання про участь у боях українських сил Главреду так і не відповіли.
Тим часом російські пабліки писали про наближення до міста Суджа Курської області української армії - нібито підрозділи "кадирівців" просто втекли. Серед втрат країни-агресора є, зокрема, авіація. Крім того, за їхніми даними, також є втрати в особовому складі та іншій військовій техніці.
У Міноборони країни-агресора підтвердили бої. Росія направила в Курську область резерви.
Як писав Главред, основною метою операції якраз і було змусити росіян перекинути частину своїх сил у прикордонну область.
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