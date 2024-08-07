В Курській області РФ 'неспокійно': в районі АЕС прогриміли вибухи

Місцева влада заперечує інформацію про обстріл, але в Мережі поширилися відео, де чути гучні вибухи.

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В районі Курської АЕС пролунали вибухи / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Ввечері 6 серпня в Курській області РФ сталася "бавовна". Вибухи пролунали в Курчатові, саме там розташована Курська атомна електростанція. Про це повідомили російські пабліки та виконувач обов’язків губернатора Курської області Олексій Смирнов.

Близько 23:00 вибухи чули в місті Курчатов, де розташована Курська АЕС. За словами в.о. губернатора Курської області, місто атакували ракетами.

Місцева влада спочатку оголосила про ракетну загрозу, а потім повідомила про нібито успішу роботу ППО. Смирнов заявив, що над Курською областю збили дві ракети.

відео дня

Водночас російські пропагандисти стверджують, що інформація про обстріл є фейковою. Росіяни майже одразу почали переконувати, що Курська АЕС працює в штатному режимі.

Проте у мережі опублікували кілька відео, де чути сильні вибухи. У місті пролунало щонайменше два вибухи.

Дивіться відео, на яких чути вибухи в Курчатові:

Бої у Курській області РФ - що відомо

Нагадаємо, 6 серпня, в. о. губернатора Курської області Олексій Смирнов заявив про сильний обстріл прикордонного міста Суджа. Через ракетну небезпеку в Курську зупинилися всі громадські транспортні засоби. Вибухи пролунали в кількох містах, зокрема в Суджі, Коренєвому, Льговському, Білівському, Курчатовському та Жовтневому районах.

Згодом окупанти поскаржилися на прорив кордону у районі Курської області кількома механізованими колонами з боку України.

Україна ніяк не коментувала причетність до боїв. При цьому в Мережі ходили чутки, що до операції нібито можуть бути причетні російські добровольчі батальйони при ЗСУ.

Раніше Главред опублікував перші втрати росіян у живій силі. У полон потрамили строковики ЗС РФ, також пошкоджень зазнала техніка.

Росія зрештою визнала, що у Курській області йдуть бої і відправила туди резерви. За словами експерта Івана Ступака, це і було основним завданням спецоперації.

Операція добровольців у Бєлгородській і Курській областях Російський добровольчий корпус, Легіон свобода Росії і Сибірський батальйон 12 березня зайшли до Бєлгородської і Курської областей РФ. Там почалися бої. Рейд став особливим: добровольці вперше використали танки і заїхали на них у Курську область. Ополченці Легіону свобода заявляли про контроль над населеним пунктом Тьоткіно Курської області.

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