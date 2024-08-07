УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

В Курській області РФ "неспокійно": в районі АЕС прогриміли вибухи

Руслана Заклінська
7 серпня 2024, 00:16
185
Місцева влада заперечує інформацію про обстріл, але в Мережі поширилися відео, де чути гучні вибухи.
В Курській області РФ 'неспокійно': в районі АЕС прогриміли вибухи
В районі Курської АЕС пролунали вибухи / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Ввечері 6 серпня в Курській області РФ сталася "бавовна". Вибухи пролунали в Курчатові, саме там розташована Курська атомна електростанція. Про це повідомили російські пабліки та виконувач обов’язків губернатора Курської області Олексій Смирнов.

Близько 23:00 вибухи чули в місті Курчатов, де розташована Курська АЕС. За словами в.о. губернатора Курської області, місто атакували ракетами.

Місцева влада спочатку оголосила про ракетну загрозу, а потім повідомила про нібито успішу роботу ППО. Смирнов заявив, що над Курською областю збили дві ракети.

відео дня

Водночас російські пропагандисти стверджують, що інформація про обстріл є фейковою. Росіяни майже одразу почали переконувати, що Курська АЕС працює в штатному режимі.

Проте у мережі опублікували кілька відео, де чути сильні вибухи. У місті пролунало щонайменше два вибухи.

Дивіться відео, на яких чути вибухи в Курчатові:

Бої у Курській області РФ - що відомо

Нагадаємо, 6 серпня, в. о. губернатора Курської області Олексій Смирнов заявив про сильний обстріл прикордонного міста Суджа. Через ракетну небезпеку в Курську зупинилися всі громадські транспортні засоби. Вибухи пролунали в кількох містах, зокрема в Суджі, Коренєвому, Льговському, Білівському, Курчатовському та Жовтневому районах.

Згодом окупанти поскаржилися на прорив кордону у районі Курської області кількома механізованими колонами з боку України.

Україна ніяк не коментувала причетність до боїв. При цьому в Мережі ходили чутки, що до операції нібито можуть бути причетні російські добровольчі батальйони при ЗСУ.

Раніше Главред опублікував перші втрати росіян у живій силі. У полон потрамили строковики ЗС РФ, також пошкоджень зазнала техніка.

Росія зрештою визнала, що у Курській області йдуть бої і відправила туди резерви. За словами експерта Івана Ступака, це і було основним завданням спецоперації.

Операція добровольців у Бєлгородській і Курській областях

Російський добровольчий корпус, Легіон свобода Росії і Сибірський батальйон 12 березня зайшли до Бєлгородської і Курської областей РФ. Там почалися бої.

Рейд став особливим: добровольці вперше використали танки і заїхали на них у Курську область.

Ополченці Легіону свобода заявляли про контроль над населеним пунктом Тьоткіно Курської області.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Курськ АЭС ракетний удар Курська область Бої в Курській області
Реклама

Головне за день

Ще одна країна Африки розірвала дипвідносини з Україною

Ще одна країна Африки розірвала дипвідносини з Україною

01:16 Світ
В Курській області РФ "неспокійно": в районі АЕС прогриміли вибухи

В Курській області РФ "неспокійно": в районі АЕС прогриміли вибухи

00:16 Україна
"На нас просто забили": російські строковики скаржаться на те, що їх "кинули" в Суджі

"На нас просто забили": російські строковики скаржаться на те, що їх "кинули" в Суджі

23:32 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Гороскоп на завтра 7 серпня: Дівам - велика можливість, Терезам - зміни 8220

Гороскоп на завтра 7 серпня: Дівам - велика можливість, Терезам - зміни

Україна під атакою потужної магнітної бурі: коли почнеться новий шторм 4431

Україна під атакою потужної магнітної бурі: коли почнеться новий шторм

Саме цієї мети добиватиметься Путін : Кремль має хитрий план щодо України – Морозов 3405

"Саме цієї мети добиватиметься Путін": Кремль має хитрий план щодо України – Морозов

Розкрито мету боїв за Курську область: коли і чим закінчаться - прогноз 2254

Розкрито мету боїв за Курську область: коли і чим закінчаться - прогноз

Останні новини

02:00

Дочка Віктора Ющенка потрапила в небезпеку і просить про допомогу - що сталося

01:30

"У мене йде відторгнення": Камалія назвала справжню причину розлучення із Захуром

01:16

Ще одна країна Африки розірвала дипвідносини з Україною

01:02

"Пузатика" ДіКапріо з моделлю підловили на пляжі та зафіксували неприємний інцидент

00:28

Кияни проклянуть: зірка "Кухні" розповіла про неприємний інцидент на дорозі

Путін "довгим рублем" жене всіх на війну: як Кремль намагається вирішити велику проблемуПутін "довгим рублем" жене всіх на війну: як Кремль намагається вирішити велику проблему
00:16

В Курській області РФ "неспокійно": в районі АЕС прогриміли вибухиВідео

00:08

Лідер гурту Schmalgauzen повідомив про загибель брата на фронті: "Великий воїн і брат"

06 серпня, вівторок
23:53

На останніх секундах Динамо втратило перемогу над Рейнджерс

23:32

"На нас просто забили": російські строковики скаржаться на те, що їх "кинули" в Суджі

Реклама
23:07

Ганебний розгром "Ахмата" і піхоти ЗС РФ у монастирі: розкрито деталі боїв під Курськом

22:48

Росіяни не переживуть: путіністка Анастасія Волочкова зізналася у зв'язку з Аллою Пугачовою

22:33

"Гроші не пахнуть смертю": французький режисер Гаспар Ное приїхав до Москви

22:19

В районі полігону РФ на Донеччині - серія вибухів: "прилетіло" по казармах

22:18

Віра Брежнєва публічно вступила в суперечку з фанаткою - причина скандалу

22:08

Бої у Курській області: росіяни зганьбилися заявами про "відступ дрг"

21:49

Нью-Йорк можуть захопити найближчим часом: що відбувається у селищі

21:34

"Візьму зброю в руки": Павло Зібров ошелешив заявою

21:14

Українцям в серпні знову можуть вимикати світло: експерти шокували прогнозом

21:06

Вертоліт РФ збили над Сумською областю: українські сили показали потужний результат

21:04

Кейт Мосс із дочкою похвалилися шикарними фігурами на пляжі

Реклама
20:56

Як видалити бруд з мікрохвильової печі за лічені хвилини: найпростіший метод

20:12

ЗСУ перевершили окупантів у липні: Зеленский здивував заявою про дрони

20:07

Розкрито мету боїв за Курську область: коли і чим закінчаться - прогноз

19:58

Будинок Тома Генкса пограбували невідомі - подробиці

19:54

Будуть сяяти: як почистити автомобільні фари - неймовірний лайфхак з оцтом

19:50

Грозові дощі заливатимуть майже всю Україну: де буде хороша погода

19:22

Є знищена авіація і полонені: перші дані про втрати РФ у Курській області

19:17

"Так сказав Залужний": Камалія розповіла, чому передумала іти на фронт

19:13

Усе горить і вибухає: у Криму на аеродромі почалася жорстка пожежа

19:02

Росія перекинула резерви через "прорив ЗСУ": подробиці боїв у Курській областіВідео

19:00

Захід знову дав Путіну себе обдурити: що показав обмін ув'язненимиПогляд

18:56

Як збільшити урожай помідорів: потрібно зробити лише одну важливу дію

18:45

"Вже четвертий набряк Квінке": зірка "Дизель Шоу" загриміла в лікарню

18:45

Війна прийшла до Курської області: всі подробиці про несподівану операцію

18:44

Що буде, якщо лягати спати з мокрою головою: фахівці попередили про серйозні проблеми

18:04

Щоб не отруїтись: де краще зберігати консерви – важливий нюанс

18:03

Каховська ГЕС здасться "квіточками": Путін планує аварію на ЗАЕС - експерт

18:01

Що не можна робити наступного дня після Яблучного Спаса: прикмети 7 серпня

17:43

Що з демобілізацією: у ВР зробили відверту заяву

17:38

РФ штурмує Часів Яр з флангів: в НГУ розкрили критичну ситуацію в мікрорайоні Канал

Реклама
17:32

Друга дитина та можливий шлюб: Тіна Кароль дала загадковий коментар

17:01

Чи можна заморожувати виноград: порада для господинь, щоб зберегти ягоди до зимиВідео

16:55

Гарріс обрала Тіма Волза кандидатом у віцепрезиденти: у СNN розкрили важливі деталі

16:31

Партнери наполягають знизити призовний вік: у ВР сказали, чи підуть 18-річні воювати

16:31

F-16 постачають пізно, Україні треба до 200 літаків: на Заході видали відверту заяву

16:19

Порошенко просуває закон про виїзд за кордон депутатів та чиновників, щоб ті могли відвідувати свої родини у Європі – експерт

16:05

"Новий зміст": Марія Яремчук уперше заговорила про крихітку-сина

15:53

Що покласти в бачок унітазу для запаху: 6 засобів, які знайдуться у домі

15:53

Декілька серій потужних вибухів: росіяни атакували Суми ракетами та КАБами

15:49

В ЄС дали "зелене світло" траншу макрофіну на на 4,2 млрд євро для України

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки и хитрости
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти