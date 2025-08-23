Рус
"Не старається": чоловік Лорак кинув її в найважливіший момент

Олена Кюпелі
23 серпня 2025, 12:28
Чоловік Лорак Віджраку не знайшов часу підтримати співачку-запроданку Лорак.
Ані Лорак, Ісаак Війраку
Ані Лорак та Ісаак Віджраку / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак

Коротко:

  • Куди подівся чоловік Ані Лорак
  • Що вона розповіла про нього

Колись українська співачка Ані Лорак, яка зрадила рідну країну і продовжує розважати мешканців країни-терориста РФ, позбулася підтримки свого чоловіка-іспанця - Ісаака Віджраку.

Про це вона особисто розповіла російським пропагандистам.

Артистка з'явилася на червоній доріжці відкриття конкурсу "Нова хвиля" одна. За словами зрадниці Лорак, у її йога-інструктора виникли термінові справи. "Ісаак до мене приєднається буквально через кілька днів, у нього поки що справи", - пояснила свою самотність зрадниця.

Як відомо, чоловік Лорак зайнятий виготовленням амулетів. Мабуть, саме ці "важливі" справи і затримали іспанця.

Чоловік Лорак прийняв важливе рішення
Чоловік Лорак прийняв важливе рішення / Фото Instagram/isaac_vidjrakou

Лорак також заявила, що вони часто влаштовують собі романтичні вечори. "Головне, щоб була взаємна обопільна симпатія, бажання радувати свою половинку. А то ми часто любимо запливати в якісь стосунки, де ми даємо все, а чоловік не дуже старається. Ми з Ісааком, звичайно, влаштовуємо романтики, до того ж, це може бути що завгодно - прогулянки на природі, похід у ресторан, кава в ліжко", - похвалилася йога-чоловіком Лорак.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше зрадниця Лорак замахнулася на легендарний хіт Вітні Г'юстон I Will always love you. Співачка, яка відчайдушно намагається врятувати свою кар'єру в терористичній Росії, прийшла на шоу до актора Станіслава Ярушина, який прославився завдяки ролі Антона серіалу "Універ".

А також стало відомо, що Ані Лорак перервала траур за своїм батьком заради вечірки. Співачка без натяку на скорботу заявилася на день народження співака-путініста Філіпа Кіркорова.

Про персону: Ані Лорак

Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії до України, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

