"Це фантастичний провал російської розвідки": експерт - про бої за Курськ

Експерт Юрій Федоров вказує не тільки на погану роботу розвідки, а й на неукріплений кордон РФ.

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Російська розвідка показала фантастичний провал / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Російська військова розвідка жорстко провалилася і це підтверджує прорив кордону з РФ у Курській області. Про це відкрито заявив військовий експерт Юрій Федоров.

Він переконаний, що для Кремля це стало справжнім шоком.

"Це фантастичний провал російської військової розвідки. Таку операцію ЗСУ готували давно. І її не розкрили. Для російської влади це було шоком, громом серед ясного неба. Їхні перші повідомлення свідчать про повну розгубленість", - сказав Юрій Федоров. відео дня

Він додав, що ця операція не тільки вказує на погану роботу російської розвідки, а ще й на те, наскільки погано захищені російські прикордонні райони. Це все змусило командування відтягувати резерви армії РФ, які могли б перекинути на окуповані території України.

Російська влада стверджує, що через кордон пройшло 300 осіб, 11 танків і 20 бронемашин. Водночас експерт переконаний, що насправді людей і техніки може бути більше.

"Насправді, я думаю, що набагато більше. Один такий ослаблений батальйон не може пройти з боями. Або він взагалі пройшов без жодних боїв. Тобто ніякого опору не було з російського боку. Або там було набагато більше. Якось дивно чути, що 300 осіб можуть пройти територією Росії вісім кілометрів", - додав він.

Бої в Курській області - останні новини

У вівторок, 6 серпня, російські пропагандисти заявили про прорив у Курську область з боку України кількох механізованих колон. В області почався інтенсивний обстріл енергооб'єктів та інфраструктури ворога.

У Мережі ходили чутки про нібито причетність до операції російських добровольчих загонів при ЗСУ. Ні в Легіоні "Свобода Росії", ні в ГУР на запитання про участь у боях українських сил Главреду так і не відповіли.

Тим часом російські пабліки писали про наближення до міста Суджа Курської області української армії - нібито підрозділи "кадирівців" просто втекли. Серед втрат країни-агресора є, зокрема, авіація. Крім того, за їхніми даними, також є втрати в особовому складі та іншій військовій техніці.

У Міноборони країни-агресора підтвердили бої. Росія направила в Курську область резерви.

Як писав Главред, основною метою операції якраз і було змусити росіян перекинути частину своїх сил у прикордонну область.

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