Введення іноземних військ в Україну: у НАТО зробили важливу заяву

Олексій Тесля
23 серпня 2025, 17:53
Джузеппе Каво Драгоне прокоментував питання можливості присутності контингентів союзних країн на території України.
Франція та Великобританія
В Україну можуть ввести іноземний контингент / колаж: Главред, фото: 37 ОМБр, ua.depositphotos.com

Головне:

  • Миротворців можуть ввести для забезпечення миру після припинення російської війни
  • Для гарантій безпеки і має бути присутність контингентів союзних країн
  • НАТО направило Україні озброєння на загальну суму $50 млрд у 2024 році

Питання направлення в Україну миротворців для забезпечення миру після припинення російської війни "все ще перебуває в зародковому стані", заявив глава Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне.

В інтерв'ю виданню Corriere della Sera Драгоне нагадав, що на зустрічах військових керівників США і країн коаліції "охочих" обговорюється "об'єднання сил, очолюване Лондоном і Парижем, яке з перспективою мирного процесу хоче супроводжувати нормалізацію ситуації в Україні".

"Йдеться про економіку, безпеку території, повітряного простору та багато іншого. Серед їхніх завдань також організація системи, спрямованої на те, щоб утримати Росію від нових атак", - сказав Драгоне.

Гарантії безпеки для України

На запитання щодо гарантій безпеки та чи має бути присутність контингентів союзних країн на території України, проти чого категорично проти РФ, Драгоне відповів: "Ці питання є частиною міжнародної політики та переговорів з Москвою. Але ми в НАТО про це абсолютно не говорили, навіть не згадували".

"Ми знаємо, що питання контингентів порушували окремі країни, можливо, на двосторонньому рівні. Але, повторюю, воно залишається в зародковому стані. Гарантії безпеки, про які домовляються політики, мають задавати контекст. Наприклад: хто на місцях вирішує, хто порушив домовленості - росіяни чи українці? Хто розробляє правила ведення бойових дій? Яка територія має бути укомплектована? Чи мають солдати тільки спостерігати, чи також захищати, і якщо так, то з якою зброєю? Нічого не визначено", - підкреслив Драгоне.

Військова допомога НАТО

Драгоне також нагадав, що НАТО направило Україні озброєння на загальну суму $50 млрд у 2024 році, у 2025-му планується підтримка в аналогічних обсягах.

"Країни НАТО надали 99% усієї військової допомоги. У 2024 році її обсяг сягнув $50 млрд. У 2025 році ми вже досягли $33 млрд, але до кінця року ми будемо відповідати попередньому показнику", - заявив Драгоне.

"Ми маємо намір продовжувати військову допомогу і навіть збільшити її", - сказав він.

Він нагадав, що "близько 40 днів тому разом із президентом Трампом і його радниками ми створили список пріоритетних українських потреб (PURL) - список, складений українцями". Драгоне сказав, що союзники, "які готові взяти участь у програмі, не будучи ні членами ЄС, ні членами НАТО, фінансують постачання американської зброї, яку швидко доставляють до Києва".

"На сьогодні за програмою PURL було відправлено зброї на суму півтора мільярда доларів", - повідомив Драгоне.

"Існує три пакети, кожен приблизно по 500 мільйонів євро. Перший був профінансований Нідерландами на початку серпня, другий - наступного дня Данією, Фінляндією та Швецією. Третій був профінансований Німеччиною в середині місяця", - повідомив він.

За словами представника НАТО, йдеться насамперед про засоби ППО від ракет і безпілотників, а також боєприпаси різних калібрів.

Введення іноземних військ в Україну: у НАТО зробили важливу заяву
/ Главред

Введення миротворців: що говорять військові

Європейським країнам буде непросто розмістити в Україні навіть 25 тисяч миротворців, оскільки їхні збройні сили стикаються з нестачею персоналу і недостатнім фінансуванням.

За інформацією британського видання The Times, що посилається на інсайдерів, глава штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін поцікавився в європейських колег, чи зможуть вони сформувати контингент із 64 тисяч військових для можливої миротворчої місії в Україні після укладення угоди про мир.

Однак найближчі союзники висловили сумніви в здійсненності такого плану, вказавши, що для підтримки 64-тисячного контингенту з урахуванням регулярної ротації буде потрібно близько 256 тисяч військовослужбовців, що значно перевищує поточні можливості армій Європи.

Введення іноземних військ в Україну - новини за темою

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про "відчутний прогрес" у справі переговорів про розміщення контингенту з безпеки європейських партнерів. Глава держави повідомив, що в Києві відбулася зустріч українських військових із начальниками штабів оборони партнерів.

Нагадаємо, як говорив говорив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, Україні потрібні не миротворці країн Європи, а реальна військова присутність. "Якщо європейські країни серйозно налаштовані зробити свій внесок, вони повинні бути дійсно серйозними. Кожен військовий має бути готовий до реального бою", - попереджав чиновник.

Як повідомляв Главред, НАТО може зіграти ключову роль у питанні введення європейських військ на територію України, написали журналісти Financial Times. Як вважають журналісти, можуть бути задіяні командні та контрольні структури Альянсу.

Про джерело: що відомо про НАТО

НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949.

Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія.

7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

НАТО миротворцы Переговори про припинення вогню
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
